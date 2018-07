Nuevos audios revelaron que el detenido ex presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos también cometía abusos contra sus trabajadores, como su asesor Gianfranco Paredes y los empleados de limpieza.

Los audios propalados por el programa 'Cuarto Poder' muestran la prepotencia de Ríos, pues utilizaba a los propios trabajadores del Poder Judicial del Callao para que le compren el pan y le prepararan su desayuno en su casa.

Tras celebrar su cumpleaños número 51 en febrero pasado, Ríos solicitó que uno de sus empleados limpiara su azotea, patio y oficina de su casa de tres pisos. "Que se suba arriba (sic), encima del sol y sombra, y que limpie", exigió.

Incluso Walter Ríos amenazó a Gianfranco Paredes si el empleado de limpieza no llegaba a las 7 de la mañana. "Mira, si ese pata llega un minuto tarde, yo no le voy a decir nada a él, a ti te voy a joder", le advirtió.

El magistrado no se guardó nada a la hora de llamar la atención a su asesor, a quien tildaba de "imbécil" y "huev…" por hacer mal las resoluciones, no conseguir dinero para los asesores y no lograr que su empleado llegara para la limpieza.

"Es mi asesor por la h… nomás, para ir a chupar, para ir a comer rico, para ir a reírse", le espetó. Al final acuerdan que el empleado de limpieza del service del Poder Judicial del Callao vaya a la casa de Ríos y cumpla un horario establecido por él.

Ríos cree tener derechos sobre esos empleados por el contrato firmado por dos años con el service de limpieza. "Estos cojudos van a tener, carajo, todo el año (…) Tú habla con el jefe, huev... Mira compare, simplemente se necesita para comisiones, no le digas detalles", le dice a su asesor.

Un dato más: la esposa de Walter Ríos, Maritza Sánchez Liza , utilizaba los vehículos oficiales del Poder Judicial para su uso personal. "La idea es que no la vean bajar del carro. En el supuesto que alguien filme", le dice el magistrado al chofer.