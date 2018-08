Tienen para largo. Un nuevo audio, el ex presidente de la Corte de Justicia del Callao Walter Ríos revela la cercanía que tendría el encarcelado empresario de Iza Motors, Antonio Camayo , y el presidente de la República, Martín Vizcarra , quien bebería en casa de Camayo.

El viernes 23 de marzo, después de la ceremonia de juramentación del presidente Martín Vizcarra, Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior del Callao, conversa con su esposa Maritza Sánchez Liza a las 2:22 de la tarde, a quien le dice que vaya preparando su Currículum porque el “nuevo gobierno no tiene gente”.



El segundo audio se graba siete minutos después. Walter Ríos habla con su entrañable 'hermanito' César Hinostroza. Le dice que “sería bueno estrechar lazos” con el mandatario, a quien —asegura— "le gusta el (ron) Zacapa".

Pero eso no es todo. En el mismo audio se confirma el viaje de César Hinostroza acompañado del juez Walter Ríos, con entradas para los tres partidos de la selección peruana que se jugó en el Mundial de Rusia, las mismas que tienen un valor de “mil dólares”. Un obsequio de el 'Gordito', referencia a Edwin Oviedo.

WR: Oye hermanito, esteeee, a ver pe’, tú sabes que sería bueno, bueno pues sería una idea, yo sé que tú ya lo sabes, pero de todas maneras, siempre, como Toñito (Antonio Camayo) es gran amigo del que acaba de juramentar, sería bueno estrechar lazos pe’.

CH: Sí, sí, justo he ido a su casa en algún momento.

WR: Pásame la voz pues hermano, cualquier cosita, tú sabes que yo siempre estoy a la orden contigo.

CH: A ver, que día es, no sé, porque yo he estado cenando ayer, anteayer con él.

WR: Ya, ya, ya, ya ya.

CH: Y… ya pues… lo llamaré.

WR: Antes de irnos a Rusia pe’, para conocerlo al hombre para tomar, dicen que le gusta el Zacapa. Ja, ja, ja, ja.



CH: Ah, no, no quiere ir. Le tiene miedo al avión.

WR: Ya, ya, ya, ya.

CH: No va a ir.

WR: No va a ir.

CH: Con el gordito nos vamos.

WR: Ya, no digo, antes, al flamante Presidente le gusta, dicen el Zacapa.

CH: Ah, ya. ¿Ya sabes que nos ha conseguido las entradas, ah?

WR: Claaaaaro, sí, sí, compare. Pucha, yo sé que para ti no hay nada imposible pues hermano.

CH: Sí y cada entrada está como mil dólares ‘on.

WR: Claaaro pues hermano. Ahora hay que llevar unos buenos azules pe’. Mínimo.

CH: Claro, pe’. Ja, ja, ja, ja.

WR: Ja, ja, ja, ja.