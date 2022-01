La exfiscal Rocío Sánchez quien vio nacer la investigación ‘Los Cuellos Blancos’ que generó una crisis en el sistema judicial y político, asegura que la reciente sentencia contra Walter Ríos es ilegal .

“Ríos ha ocultado hechos como la participación en la red de corrupción del señor Samir Abudayeh. Si Walter Ríos hubiera delatado este hecho y se hubiera corroborado, el empresario estaría procesado, no habría cometido o intentado cometer un presunto tráfico de influencias que incluso incluye al Presidente de la República. Walter Ríos no evitó la continuidad delictiva”, indicó

Criticó que no se haya analizado el fondo de la sentencia y la falta de datos nuevos y relevantes que haya podido delatar Ríos.

“No hay un análisis de por qué se llega a esa condena. Finalmente, si sumamos las penas por los hechos cometidos y que ha aceptado el propio Walter Ríos, serían 35 años. De allí a doce años, el juez tiene que explicar cómo ha hecho la ponderación. Ni siquiera se ha valorado la circunstancia agravante por el cargo de juez superior, porque abusó del cargo que ostentaba. Doce años no refleja una condena eficiente. No sería justo que este señor tenga 12 años de pena y que imputados de nivel inferior puedan ser condenados con sentencias de 20 años. No hay información novedosa de Ríos”, concluyó.

