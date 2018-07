El ex presidente de Corte Superior del Callao , Walter Ríos , fue capturado de forma preliminar a pedido del fiscal adjunto supremo de Control Interno, Jaime Velarde. Esto tras la difusión de audios en los que participa en presuntos actor irregulares de corrupción.

A su vez, un fuerte contingente policial se trasladó a su vivienda ubicada en la calle una de Francisca Sánchez en el distrito de San Miguel, con el fin de ejecutar diligencias.

"La medida fue otorgada por el juez supremo, Luis Cevallos y ejecutada por la Fiscalía y @PoliciaPeru", informó el Ministerio Público a través de Twitter.

#LOÚLTIMO Fiscalía logra la captura de expresidente de Corte Superior del Callao, Walter Ríos. Medida se produjo luego de solicitud de detención preliminar formulada por fiscal adjunto supremo de Control Interno, Jaime Velarde. (1/2) pic.twitter.com/J8sBhFvEf6 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 15 de julio de 2018

Hace dos días, la Procuraduría Anticorrupción solicitó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que dicten una medida de detención preliminar contra el magistrado Ríos, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades detectadas en los audios que implican a jueces, empresarios y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Horas antes, el cuestionado magistrado Walter Ríos fue interceptado por la prensa y aseguró que no busca fugarse de la justicia, al contrario, se someterá a las investigaciones correspondientes.

“No me estoy corriendo, no he salido del país ni viajado a ninguna provincia. No me voy a correr, ahí están mis hijas, está un familiar”, sostuvo Ríos a los reporteros.

En la última semana, IDL-Reporteros y Panorama difundieron unos audios donde los magistrados Walter Ríos y César Hinostroza habrían cometido actos irregulares como tráfico de influencias al gestionar ante integrantes del Consejo Naiconal de la Magistratura (CNM) el respaldo para que sus allegados sean nombrados como jueces o fiscales.