Trato preferencial. Al ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos , no le importaba mover cielo y tierra con el fin de favorecer a su esposa Maritza Sánchez, quien escaló dentro del Ministerio de Justicia gracias a un aliado, nada más y nada menos que el secretario general de la cartera.

Nuevos audios difundidos por Cuarto Poder confirman que el encarcelado Ríos se reunió con el secretario general del Minjus, Manuel Francisco Soto Gamboa, el mismo que mañana en el diario Oficial será destituido. Así lo anunció el flamante ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

Con solo un mensaje por WhatsApp a la Jefa Nacional de la Defensa Pública, el secretario Manuel Soto había coordinado el respaldo a Maritza Sánchez. Aquí puedes leer la transcripción del audio que confirma el tráfico de influencias.

Walter Ríos: ¿Te llamó la Jefa Nacional de la Defensa Pública?

Maritza Sánchez: sí, peor yo no sabía quién era, no sabía como... Me hubiera avisado

Walter Ríos: Pero, estaba con el hombre ahí... ¿Qué te dijo?

Maritza Sánchez: Que todo mi respaldo, todo mi...

Walter Ríos: Ya pues, avívate pues, hijita, avívate. No te puedo decir todo con punto y coma, amorcito. Porque a veces no se puede dar detalles, ¿ya? Tienes todo el apoyo nadie te va a mover.

Walter Ríos: Pero, qué te dijo? porque en mi cara el secretario general le mandó un WhatsApp. Le dijo 'llámala a la doctora Maritza Sánchez Liza', esposa del Presidente de la Corte del Callao, dale todo su apoyo. Su teléfono es tal. Al minuto, le dijo 'ya la llamé'. ¿Qué te dijo?

Maritza Sánchez: Sí, pues, me sorprendió porque yo pensé que era de algún juzgado, ¿no?

Walter Ríos: ¿qué te dijo?

Maritza Sánchez: Me dijo tiene todo mi apoyo, todo mi respaldo

Según el reportaje, Maritza Sánchez trabajó en el Minjus desde junio de 2010 en la Dirección General de Defensa Pública. En un inicio como abogada su sueldo era de S/2200 y en junio de 2015 fue ascendida a defensora pública con un salario de 5 mil. Su contrato CAS sigue vigente hasta el 31 de julio de este año.