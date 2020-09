El primer ministro, Walter Martos, aseguró este martes que el Poder Ejecutivo tiene “la certeza” de que una posible censura contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, en el Congreso de la República, “no va a prosperar”.

“Tenemos la certeza en el Ejecutivo que esto [censura] no va a prosperar porque la gran mayoría de congresistas ha comprendido que tenemos que trabajar juntos y enfocarnos en los principales momentos que aquejan a nuestro país en este momento”, afirmó en conferencia de prensa desde Lambayeque.

El grupo parlamentario Unión por el Perú comenzó el último lunes a recolectar firmas para presentar una moción de censura contra la titular de Economía, finalizada la sesión de interpelación en el Poder Legislativo.

El reglamento del Congreso establece que para presentar una moción de censura contra un ministro tras una interpelación, se necesita las firmas de al menos el 25% del pleno. Es decir, 33 adhesiones. Esta será votada entre el cuarto y el décimo día natural después de la presentación del texto.

Walter Martos reiteró que una posible censura a María Antonieta Alva conllevaría a un “traspiés en el manejo económico del país”, ya que no se trata únicamente de la ministra sino también del equipo de trabajo a su cargo.

“Cada ministro tiene un equipo de trabajo con el que ya ha venido teniendo experiencia en todos estos meses, no solamente del tema económico sino del manejo de la pandemia y sabe precisamente cuáles son las gestiones prioritarias que se tienen que hacer para darle continuidad a la reactivación económica con todo su equipo de trabajo”, dijo.

En ese sentido, refirió que estando a menos de un año de finalizar el gobierno del presidente Martín Vizcarra, “es contraproducente” cambiar ministros.

“Nosotros somos un gobierno y también el Parlamento, que nos queda prácticamente 10 meses de trabajo y a lo mejor menos, y que en este tan poco tiempo que estemos cambiando a los ministros es contraproducente”, refirió.

Martos también resaltó que desde el Ejecutivo existe la “amplia intención” y disposición al diálogo con el Parlamento, a fin de “trabajar juntos” en medio de la situación que atraviesa el país por efectos de la pandemia del coronavirus (COVID-19). En esa línea, agradeció a las bancadas que así lo han entendido.

“Desde el Ejecutivo tenemos una amplia intención y no solamente intención sino francamente una apertura para dialogar con el Parlamento y con los señores congresistas, particularmente lo he dicho en forma muy sincera, de que trabajemos juntos en este momento tan difícil que está viviendo el país, que no solamente estamos luchando contra la pandemia sino que estamos tratando de salir de esta crisis económica”, acotó.

“Creo que la mayoría de las bancadas lo entiende, que tenemos que trabajar juntos y agradezco a una mayoría de los congresistas que realmente lo está haciendo, nos están acompañando a diferentes regiones”, agregó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Ezio Neyra: Rumbo a los 200 años de la Biblioteca Nacional