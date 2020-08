El primer ministro, Walter Martos, aseguró que la posible aprobación del retiro de fondos de la ONP traería problemas no solo a este gobierno sino también al próximo y crearía un precedente en el Sistema Nacional de Pensiones.

Explicó que si se devuelven los fondos, cuando los aportantes utilicen ese dinero quedarán “fuera del sistema de pensiones y al quedarse fuera también se están quedando sin la atención de salud que les corresponde en EsSalud”.

“Esto está trayendo un problema no solamente al gobierno, está trayendo un problema al gobierno futuro que más adelante se va a ver con esta problemática y está creando un serio precedente en el Sistema Nacional de Pensiones”, afirmó en RPP.

Walter Martos detalló que, de ser aprobada la norma esta noche en el Congreso de la República, el gobierno -tal como lo adelantó- observará la ley por generar “desequilibrio económico” y “prejuicio futuro” en los aportantes.

“Nosotros como gobierno no podemos caer en la irresponsabilidad de permitir que una gran cantidad de personas salgan del sistema de pensiones. Indudablemente que, como gobierno, tenemos que observar la norma porque no solo trae desequilibrio económico porque está vulnerando una serie de normas básicas de la Constitución sino también está trayendo un prejuicio futuro a todos aquellos que aportaron y que podrían quedar en el sistema nacional de pensiones y tener acceso de salud, ¿qué va a pasar con esta gente en el futuro?”, cuestionó.

Además, indicó que desde el Ejecutivo son “conscientes” de la necesidad de una reforma de todo el sistema de pensiones, por lo que presentaron una contrapropuesta en el Legislativo que fue rechazada.

“Nosotros habíamos hecho una contrapropuesta a los voceros de no devolver los aportes que han tenido, esta no es una cuenta personal que se tiene como la de la AFP, esto es un fondo solidario y con ese dinero que están aportando los jóvenes que están trabajando se están pagando las pensiones a los ancianos que ya se han retirado. De devolver estos aportes, indudablemente va a quedar un desequilibrio fiscal y no se va a poder cumplir el pago con los pensionistas”, enfatizó.

Desde las 6:35 p.m., el pleno del Congreso de la República debate la habilitación del retiro de fondos de la ONP, con un texto sustitutorio de las comisiones de Economía, Defensa del Consumidor, Presupuesto y Trabajo, que establece de manera excepcional y por única vez, la devolución de los aportes, hasta 1 Unidad Impositiva Impositiva Tributaria (S/4.300) a los afiliados activos e inactivos al Sistema Nacional de Pensiones.

21noticias 24-08-2020

