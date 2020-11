El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, buscará dialogar con algunas bancadas del Congreso luego que el pleno aprobara por mayoría que se admita a debate la segunda moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra Martín Vizcarra.

“Voy a tratar de reunirme con algunas bancadas que tienen un espíritu democrático y tratar de conversar con ellos, porque esta situación no le hace nada bien al país. Están creando una crisis política innecesaria que retrasa todo lo que es la lucha contra la pandemia, lo que es la reactivación económica”, aseguró ante la prensa.

El primer ministro se pronunció así luego que este lunes 2 de noviembre, el pleno aprobara por 60 votos a favor, 18 abstenciones y 40 en contra que se debata la moción de vacancia que presentaron las bancadas Unión por el Perú, Podemos Perú, Acción Popular y Frente Amplio contra el jefe de Estado.

Declaraciones de Walter Martos

Este segundo intento de retirar del cargo a Martín Vizcarra que será evaluado en el hemiciclo se presentó tras la difusión de testimonios de aspirantes a colaboración eficaz que, ante el fiscal Germán Juárez del equipo especial Lava Jato, acusan al presidente de haber recibido coimas de empresas del ‘Club de la construcción’.

“Todavía no he tomado contacto con las bancadas. No es para postergar, porque no necesitamos alargar más esta incertidumbre en el país, porque está haciendo bastante daño, no al Ejecutivo, sino al país en conjunto. La señal que enviamos a nivel internacional es que tenemos un Congreso que ha tomado como deporte la vacancia presidencial y que cada mes presenta una interpretando de forma arbitraria la causal de incapacidad moral permanente”, aseguró Martos.

El titular de la PCM dijo que Martín Vizcarra, así como lo hizo en la primera moción planteada en setiembre por el caso ‘Richard Swing’, “seguramente” irá a dar las explicaciones ante el pleno en la sesión programada para el lunes 9 de noviembre, y que ayer se comunicó con el presidente del Congreso, Manuel Merino.

“Ayer tomé contacto con el señor presidente del Congreso para pedir que adelante esta decisión de la votación (de la moción de vacancia) lo antes posible. Que sea antes porque no podemos tener al país con tal incertidumbre y a los ministros no dejándoles trabajar como corresponde, enfocándonos en los problemas principales del país. Veremos la decisión que tome el Congreso y el lunes seguramente estará el presidente (Martín Vizcarra) para que termine esto”, acotó.

Investigación fiscal y TC

El primer ministro, Walter Martos, aseguró que hoy al final de la jornada, junto con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, evaluarán qué medidas tomarán tras la admisión a debate de esta segunda moción de vacancia contra Martín Vizcarra.

“Hay un equipo de trabajo que, conjuntamente con la ministra de Justicia, está evaluando y en la tarde de hoy vamos a tomar la decisión respectiva de qué acciones tomar”, respondió cuando se le consultó sobre la posibilidad de que presenten una nueva medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) como se hizo en setiembre.

Martos recordó que hay una demanda competencial desde setiembre en el TC y señaló que, si bien respetan la autonomía de los magistrados, hubiera sido preferible que ya haya un fallo sobre la causal de la incapacidad moral permanente.

De otro lado, el primer ministro dijo que el oficio enviado este lunes por Martín Vizcarra a la fiscal de la Nación, busca que se respete el debido proceso al cual tienen derecho todos los ciudadanos. En este documento, el presidente pide que se defina qué despacho lo investigará, ya que hay dos fiscales que están indagando sobre su gestión como gobernador regional de Moquegua.

“Una cosa es la inestabilidad política, de la gobernabilidad, y otra la investigación que se sigue al presidente que tienen que seguir sus canales como corresponde. El señor presidente, lo único que pide es el derecho al debido proceso que tienen todos los peruanos. No es posible que haya dos fiscales investigándolo. Está pidiendo una aclaración de quién lo va a investigar para que siga el debido proceso. Ha presentado una carta a la fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos) para que determine quién es hará la investigación para que se presente como corresponde”, concluyó.

