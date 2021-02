El expresidente del Consejo de Ministros Walter Martos informó este viernes indicó que el exmandatario Martín Vizcarra sí le comentó que deseaba ser parte de uno de los voluntarios de los ensayos clínicos de la candidata vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm.

En diálogo con Canal N, detalló que durante una pausa en una reunión de Consejo de Ministros, el exmandatario se le acercó y le preguntó si sería dable que sea parte de los ensayos, a lo que él le respondió negativamente por el riesgo que podría traer.

“En Consejo de Ministros se hizo un alto, estábamos conversando con el expresidente Vizcarra, estábamos dos o tres ministros, y el presidente Vizcarra mirándome dijo que si sería conveniente que participe de los ensayos, y yo le dije que no sería conveniente porque no sabemos los efectos biológicos que pueda tener. En esa reunión no estaba Pilar Mazzetti”, declaró Martos.

En ese sentido, Martos comentó solo se comentó aquella vez y que desde ese momento desconoce si participó. Por ello, le sorprendió enterarse sobre los últimos acontecimientos después.

“Ahí fue todo, no hemos vuelto a hablar posteriormente de eso y tampoco después he tenido conocimiento de que ha sido voluntario de los ensayos clínicos. Sí él tomo una decisión personalísima, porque no ha sido un tema que se ha conversado en gabinete”, agregó.

“(Si yo hubiera sabido sobre su participación) yo le hubiese dicho que lo haga público, para mí el error es que no lo ha hecho público porque no estaba haciendo nada malo”, recalcó.

Sobre la participación del doctor Germán Málaga, investigador del ensayo clínico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), señaló lo siguiente: “No tenía conocimiento de Málaga sobre las visitas, fue una conversación que solo fue ese día, tampoco le comenté a la ministra Mazzetti, no era mi tema”.

Sobre la renuncia de Pilar Mazzetti a su cargo como ministra de Salud, Martos lamentó lo sucedido e indicó que “la clase política no ha aprendido de sus errores”.

“No nos ha bastado de que fallezcan dos jóvenes, de vacar a un presidente y ahora vacar indirectamente a una ministra, de dar una respuesta que ella misma no sabía”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: 79% teme volver a contagiarse