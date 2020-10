El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, dijo que no había conversado antes con Martín Vizcarra sobre la identidad de los políticos que le pidieron que postergue la fechas de las elecciones generales el 2021, pero señaló que sí sabía que había presiones para que actúe en ese sentido y que por eso las convocó a inicios de julio.

“No he conversado anteriormente con el presidente de la República. Si él lo ha anunciado el día de hoy, pues seguramente así ha sucedido y lo que me comentó es que muchas bancadas, o algunos líderes, estaban presionando para que las elecciones se posterguen. Es por eso que él se vio obligado a anunciar la fecha y hacer el llamamiento a elecciones, inclusive anteladamente a la fecha que él pensaba hacerlo”, señaló ante la prensa.

“Solamente me adelantó hace mucho tiempo atrás, de que habían algunos líderes que le habían pedido que retrase o postergue las elecciones. No me había dicho quiénes son, pero en base a esa presión él ha tenido, él convocó de inmediato las elecciones que se realicen de acuerdo al cronograma”, reiteró.

Walter Martos respondió así cuando se le consultó sobre las declaraciones que hizo a Radio Santa Rosa el presidente Martín Vizcarra al detallar que fueron dos personas, una de Acción Popular y otra de Alianza Para el Progreso (APP) quienes le pidieron postergar las elecciones generales en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

“(No voy a decir) las personas, pero sí los partidos. Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y de Alianza Para el Progreso. Pero en el mejor de los términos, muy amable y en estas conversaciones simplemente fue un análisis de diferentes perspectivas, dado que esa conversación se dio en medio de la pandemia, cuando las cifras subían y subían”, dijo en una entrevista al programa “A pensar más” de Radio Santa Rosa.

Cabe recordar que Martín Vizcarra convocó formalmente a las elecciones generales el 8 de julio último para que los comicios se realicen el 11 de abril del 2021.

Walter Martos calificó como “sumamente irresponsable” los cuestionamientos que se están haciendo en las últimas semanas contra Martín Vizcarra con testimonios basados en aspirantes a colaboración eficaz a menos de 6 meses de las elecciones.

“Ya falta menos de seis meses y crear incertidumbre con propuestas de vacancia o pedidos de renuncia lo único que hacen es crear inestabilidad política y hace muchísimo daño al país”, comentó.

“¿Qué intereses hay a menos de 6 meses de las elecciones que el presidente renuncie o una posible vacancia? Hay muchos congresistas que se han puesto muy inquietos desde que el JNE ha declarado que no pueden ir a la reelección. Seamos responsables y dejemos que las autoridades se elija con las normas que ha establecido el JNE y con el cronograma que se ha establecido”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

El primer ministro, Walter Martos, cuestionó que hay intereses en generar una vacancia o una renunci