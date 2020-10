El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseguró este lunes que las órdenes de servicio que se generaron en el Ministerio de Cultura para contratar a Richard Cisneros, artísticamente conocido como ‘Richard Swing’, se llevaron a cabo según “las normas establecidas”.

Explicó que le corresponde al Ministerio Público identificar si el contrato “era necesario” o si se llevó a cabo “a cabalidad”.

“Los contratos se han realizado de acuerdo a las normas establecidas, las hipótesis de una investigación preliminar que puede establecer una fiscal pueden ser correctas o erróneas, pero esas son hipótesis que se tienen que verificar con los hechos durante la investigación”, señaló en diálogo con Canal N.

“Lo que el señor presidente (Martín Vizcarra) ha manifestado que la forma cómo se ha hecho el contrato era la que corresponde. Si el contrato era necesario o si se cumplió a cabalidad o no eso lo tiene que verificar la fiscal y lo tiene que comprobar los hechos en la realidad”, indicó.

En esa línea, Martos afirmó que el presidente Martín Vizcarra “no ha tenido, absolutamente, ninguna injerencia” en las contrataciones de Richard Cisneros y “lo está demostrando”.

“El señor presidente de la Republica ha manifestado que está totalmente consciente que, en estos actos, la contratación se ha hecho con las normas y él no ha tenido, absolutamente, ninguna injerencia en esto. Eso es lo que ha manifestado y lo que se está evidenciando en este momento. Yo por supuesto que le creo”, manifestó.

Walter Martos

“Nos presentamos con los generales porque estaban totalmente mortificados”

En otro momento, Martos se refirió al pronunciamiento que brindó el pasado sábado 12 de setiembre acompañado de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas (FF.AA) e indicó que aparecieron respaldando al Gobierno debido a que se encontraban “mortificados” por las llamadas del presidente del Congreso, Manuel Merino.

“El día que nos presentamos con las FF.AA fue porque los comandantes generales estaban totalmente mortificados porque habían de una u otra manera directa o indirectamente tratado de involucrarlas en algo que no le correspondía”, aseveró.

Destacó, en esa línea, que el jefe del Estado haya mantenido una actitud de respeto a la institucionalidad de las FF.AA y saludó que no haya existido “injerencia política” en el Ministerio de Defensa.

“Cuando fui ministro de Defensa he tenido la oportunidad de realizar estos procesos [de ascensos y pases al retiro] y exactamente como me lo ha presentado la institución lo ha respetado. Yo valoro mucho eso porque cuando he estado en actividad he visto mucha influencia política en los ascensos y pases al retiro”, detalló.

