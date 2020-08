Como cierre de un discurso centrado en la lucha contra la pandemia, el primer ministro Walter Martos, dirigiéndose a los parlamentarios, dijo que su solicitud “no es sólo de un voto de confianza sino también de unión de los peruanos”.

“En estos momentos sumamente difíciles que vive el país es cuando el pueblo más necesita que trabajemos juntos. Podremos cometer errores propios de este escenario de guerra e incertidumbre que vivimos en este momento, podremos dejar de atender algunas regiones por las múltiples necesidades y escasos recursos, pero que jamás nos digan que no fuimos capaces de unirnos y agotar hasta nuestro último aliento para apoyarlo”, remarcó.

“El único sentimiento capaz de remover el odio y el resentimiento es el amor por el pueblo del Perú que con plena seguridad todos sentimos, caso contrario no estaríamos en este magno recinto. Ustedes porque sus electores han sentido su amor, por eso los han elegido, y nosotros porque no tendría sentido aceptar un cargo público si no existe en nuestro corazón, amor y vocación de servicio del pueblo. No se puede servir a lo que se no se ama y no se puede amar a lo que no se conoce”, señaló.

Martos recordó que el gobierno de Martín Vizcarra ingresa a su último año. “No podemos darnos el lujo de tener confrontaciones estériles, más aún cuando la pandemia nos recuerda, día a día, cuán frágil es la condición humana cada vez que nos arrebata a un ser querido. Démonos juntos la oportunidad de perseverar en el diálogo sin descuidar el sentido de urgencia que la hora actual nos exige, y dejemos al país un legado que permita recuperar la confianza en la política”, subrayó.

REFORMAS

Martos habló también sobre la reforma de la justicia y la reforma política. Sobre la primera de ellas reafirmó que requiere un esfuerzo conjunto y coordinado entre todas las instituciones y añadió que el gobierno promoverá una serie de acciones prioritarias.

Entre ellas la reforma del nuevo Código Procesal Civil , la ley del Proceso Contencioso Administrativo así como la Ley General de Sociedades, Igualmente la revisión del rol de la Academia de la Magistratura para fortalecer las competencias profesionales y éticas de jueces y fiscales y enfrentar la provisionalidad de esos magistrados.

Remarcó que uno de los aspectos relevantes será buscar la celeridad y transparencia de los procesos judiciales para lo cual se invertirán 358 millones de dólares para implementar a nivel nacional el expediente judicial electrónico y la carpeta fiscal electrónica para dar mayor celeridad a los procesos penales y no penales.

En cuanto a la reforma política, el Primer Ministro ratificó la posición favorable del gobierno a la eliminación del voto preferencial, a la necesidad de regular el financiamiento de las organizaciones políticas más allá del delito especial ya creado, a garantizar la integridad de quienes asuman cargos de relevancia pública y evitar que la inmunidad se confunda con impunidad.

VIDEO RECOMENDADO

Vecinos de San Juan de Miraflores piden ayuda para preparar olla común