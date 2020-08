El primer ministro Walter Martos aseguró este domingo que el Gobierno tiene como ideología central “servir al pueblo” e impulsar “la lucha contra la corrupción”. Explicó que los objetivos de la gestión del presidente Martín Vizcarra están basados en esos dos principios.

“El Gobierno de Martín Vizcarra tiene la ideología clara y precisa de servir al pueblo y de luchar contra la corrupción. Creo que esos objetivos los tiene bastante claros y su pragmatismo están en base a esos dos principios: servir al pueblo lo más que se pueda y luchar contra la corrupción”, sostuvo en una entrevista con ‘Cuarto Poder’.

En esa línea, el presidente del Consejo de Ministros consideró que el Ejecutivo “no está en la derecha ni en la izquierda” del espectro político, puesto que es “un Gobierno de consenso y solidaridad”.

“El Gobierno no está en centro derecha, ni en el centro izquierda, para mi este es un Gobierno de consenso, de solidaridad, de trabajar en conjunto y darle impulso a aquello que puede generar riqueza en el país, pero con absoluta responsabilidad, con tolerancia y con aceptación de la población”, manifestó.

En otro momento, Martos dijo desconocer si su antecesor Pedro Cateriano le pidió al presidente removerlo como ministro de Defensa y cuestionó la veracidad de dicha información. Indicó que su relación con el ex primer ministro fue “siempre de lo más cordial”.

“En ningún momento el presidente me ha hablado de los temas que conversó con Pedro Cateriano. En absoluto tuve algún problema. El presidente me llamó a decirme que continuaba en la cartera de Defensa, le agradecía por la confianza y la relación que he tenido con el expremier había sido de lo más cordial, hemos trabajado juntos y hemos viajado juntos”, señaló.

“La verdad yo no sé si será cierto [que pidió que no me ratifique], además, en el supuesto que sea cierto, uno tiene como premier que presentarle al presidente los posibles integrantes de su Gabinete y si el creía conveniente que debía haber otra persona, en buena hora, nosotros los ministros estamos supeditados a la decisión del presidente de la República”, agregó.

