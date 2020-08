El primer ministro, Walter Martos, aseguró que el Poder Ejecutivo no tenía contemplada la contratación del exministro de Salud, Víctor Zamora, como consultor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para formar parte de la estrategia de la lucha contra la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el Perú.

“No está planeado contratarlo [a Víctor Zamora] como asesor porque estamos trabajando directamente con la ministra de Salud [Pilar Mazzetti] y con todo el equipo que tiene lo estamos viendo directamente en la PCM, no necesitamos un asesor para eso”, aseveró este domingo a la prensa.

El exministro de Salud Víctor Zamora confirmó el jueves que sería consultor de la PCM en la estrategia del Ejecutivo para luchar contra el COVID-19. En diálogo con RPP Noticias, señaló que había aceptado este cargo público a pedido del presidente Martín Vizcarra y del primer ministro Walter Martos.

“Efectivamente, el señor presidente y el señor premier me han solicitado seguir apoyando la lucha contra la epidemia. La modalidad, en caso de darse, sería como consultor individual, modalidad que he ejercido antes de ser funcionario público desde que regresé al país, hace cinco años”, dijo. Sin embargo, un día después refirió que ya no asumirá el puesto.

Al respecto, Walter Martos precisó que estas conversaciones fueron parte del diálogo que ha entablado con diferentes profesionales para analizar el manejo de la enfermedad.

“Se le ha convocado para conversar de sus experiencias como corresponde y yo le dije que en cualquier momento lo podría llamar para conversar como lo estoy haciendo con muchos otros profesionales para ver su experiencia en el manejo de la pandemia”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Policía desbarata fiestas en horas de inamovilidad obligatoria

TE PUEDE INTERESAR