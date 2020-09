El primer ministro, Walter Martos, consideró que una posible censura a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, “sería un grave error” de parte del Poder Legislativo, que continuará este lunes con la sesión de interpelación en su contra.

La bancada de Unión por el Perú (UPP) adelantó que ya tiene lista la moción de censura contra la titular de Economía, por lo que -finalizado el debate- iniciarán el recojo de firmas para su presentación.

“Eso [censura] sería un grave error del Congreso porque no le está haciendo daño a la ministra o al Ejecutivo, sino al país. Cambiar a la ministra podría poner en peligro toda la reactivación económica y el equilibrio macroeconómico. Lo único que haría es agravar las condiciones económicas que vivimos y profundizar la crisis”, afirmó en entrevista con Correo.

Walter Martos destacó que María Antonieta Alva tiene el “planteamiento de reactivación de la economía”, afectada por la pandemia del coronavirus (COVID-19) y que un nuevo ministro tendría que comenzar nuevamente.

“Ella tiene la expertiz y tiene todo un planeamiento de reactivación de la economía. El ministro que viene, indudablemente que puede seguir las líneas estratégicas, pero tiene que cambiar al equipo, comenzar a aprender de nuevo en todo ese trabajo”, indicó.

Asimismo, el primer ministro manifestó que si bien el Congreso tiene la facultad de interpelar a los miembros del Gabinete, “está abusando de este instrumento”.

“Desde mi punto de vista el Congreso está abusando de este instrumento, porque ya interpelaron al ministro de Educación, están interpelando a la ministra de Economía, y están planteando una interpelación al ministro del Interior y al canciller, por decisiones que son netamente del Ejecutivo”, dijo.

En ese sentido, reiteró que estas medidas desconcentran a los ministros de Estado de sus labores centradas en la lucha contra el COVID-19.

“Yo creo que en este momento estamos viviendo una situación bastante crítica en el país, referente a la pandemia, a la reactivación económica. Yo les he pedido, públicamente, que dejen a los ministros que se concentren en el trabajo, porque realmente esto desconcentra y rompe toda la agenda de trabajo de los ministros”, señaló.

“Les pedimos, por el bien del país, que en lugar de estar citando a los ministros nos pongamos a trabajar juntos. Y si tienen alguna inquietud, que vengan y conversamos, podemos solucionar, entregar la información, pero no hacer perder el tiempo yendo todo el día”, agregó.

Contrataciones con el Estado

En otro momento, el primer ministro aseguró que pone “las manos al fuego” por el presidente Martín Vizcarra, consultado sobre su posible participación en los procesos administrativos de contratación con el Estado de Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’ y otros.

“[¿Pone las manos al fuego por el presidente Vizcarra?] Yo sí. En todo este tiempo que he venido trabajando con él, tanto en el Ministerio de Defensa, como en la PCM, en ningún momento, y se lo digo con toda sinceridad, me ha pedido por la contratación de algo (...), sí pongo mis manos al fuego por él, porque en ese sentido jamás me ha mencionado algo que tenga que hacer”, acotó.