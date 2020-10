El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, dijo que solo las personas que “aman a su pueblo” y tienen un compromiso de servicio deben ser quienes postulen a cargos públicos, a medio año de que se lleven a cabo las elecciones generales de abril del 2021.

“Nosotros, las autoridades, tenemos la obligación de servir al pueblo. Esa es nuestra función y esa función tenemos que ejercerla con corazón. Aquella persona que no sienta amor por su pueblo, que no tenga capacidad de servicio a su pueblo, por favor, no se presente a cargos públicos, continúe con su vida”, señaló.

“Dejemos a personas que aman a su pueblo y tienen compromiso de servicio postulen a cargos públicos para que no estemos inmersos en corrupción y defraudemos las tantas necesidades que tienen nuestros pueblos”, añadió el primer ministro.

Walter Martos, durante una visita a la puesta en funcionamiento de un hospital temporal con 50 camas para atender a pacientes con nuevo coronavirus (COVID-19) en Andahuaylas, reiteró su pedido para que la ciudadanía, así como las autoridades de todos los niveles, trabajen juntos para superar la pandemia hasta obtener la vacuna.

“Es un gran trabajo el que tenemos que hacer, el de luchar contra la pandemia y a la vez mantener el equilibrio de la reactivación económica. Esta pandemia nos ha traído diferentes crisis y la inmovilización social muy necesaria para evitar los contagios, paró la economía que actualmente se está reactivando poco a poco de forma prudente”, aseguró el titular de la PCM.

“Hay que mantenernos unidos, el gobierno en todos sus niveles, el Parlamento, sus autoridades de salud, el pueblo en general, para continuar batallando con la pandemia hasta que obtengamos la vacuna y tengamos la oportunidad de que toda nuestra población esté inmunizada”, concluyó.

