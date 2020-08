Durante su presentación esta mañana, el premier Walter Martos, destacó el trabajo entregado y servicial realizado por una congresista de la República. Sin mencionar su nombre, señaló que ella es un ejemplo de amor por su función.

“Tuve una grata experiencia al viajar a una provincia acompañado de una digna congresista, no la conocía, pero no era necesario conocerla para percibir su profundo cariño por su tierra, por su gente, por sus costumbres. Al tomar contacto con su gente, personas sencillas, humildes pero dignas y bondadosas me sentí plenamente identificado con el sentir de su representante y comprendí a cabalidad que ese era un camino para trabajar juntos. Ir con ustedes a conocer a su gente, a percibir en el sitio sus preocupaciones, sus deseos y unirnos para tratar de solucionarlos”, dijo Martos.

Como recordamos, el jefe del gabinete se presentó esta mañana en el Congreso de la República en busca del voto de confianza.

Tras lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros, se gestó una interrogante por conocer quién era la mencionada parlamentaria.

La duda fue resuelta por el legislador Rennan Espinoza, vocero del partido Somos Perú. Durante su intervención en la sesión, indicó que el premier Martos hizo referencia a Felicita Madaleine Tocto Guerrero, legisladora por Cajamarca.

“Agradecerle por tomar como ejemplo a una parlamentaria de Somos Peru, Felicita Tocto, congresista por Cajamarca. que con toda su gentileza usted se ha referido con los mejores términos (...), señaló Espinoza.





Walter Martos declaró ante la prensa antes de dirigirse al Congreso. (TV Perú)

