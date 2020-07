El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseguró este lunes que el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra por Fiestas Patrias debe detallar la situación del país frente a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Señaló que el jefe de Estado debe “rendir cuentas”, tal como lo precisa la Constitución Política del Perú.

“El mensaje de 28 de julio es un mandato constitucional, es una obligación constitucional, una rendición de cuentas. Jurídicamente es eso, el presidente se presenta en el Congreso a rendir cuentas del ejercicio inmediato anterior, da cuenta del estado del país, del estado de la Nación. La Constitución dice ‘detalladamente’ y, evidentemente, a todo el país le interesa saber cuál es la situación de la pandemia”, afirmó en Canal N.

Sin embargo, Walter Gutiérrez consideró que también se deberían abordar temas importantes como la educación a nivel nacional.

“No solamente aquellos derechos que se han visto afectados de una manera directa, también hay los otros derechos, que tienen que ver con la educación, cuántos centenares de niños han desertado”, dijo.

“Yo puse un ejemplo por la mañana. En la cuarentena han nacido 150 mil niños, esta es la generación bicentenaria, estos niños no tienen partida de nacimiento, no se han vacunado. En este contexto llega, por eso es que el presidente tiene que explicarle al país toda la situación en la que estamos viviendo. Hay 900 mujeres que han desaparecido y no sabemos el estado de las investigaciones. La lista es larga”, agregó.