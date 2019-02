Walter Gutiérrez: “Ley de JNJ debe ser mejorada”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez , presidirá la comisión que estará encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual, a su vez, designará a los magistrados de todo el país. En esta entrevista, Gutiérrez saluda la aprobación de la Ley Orgánica de la Junta por parte del Congreso, pero detecta falencias que, dice, es urgente corregir.

¿Qué tan importante será el desarrollo de esta norma en el sistema judicial?

Se trata de un paso sumamente positivo, importante, y, en esa medida, hay que saludar el esfuerzo que ha hecho el Congreso. En segundo lugar, no hay que olvidar que aún no es una ley; el presidente tiene que promulgarla y esperamos que lo haga con prontitud. Luego tenemos que ver la convocatoria de los otros dos integrantes, el de las universidades privadas y el de las públicas. Esto se hará seguro rápidamente luego de que la ley se promulgue, pero los cinco miembros que ya se conocen nos estamos reuniendo hace ya varias semanas y este martes (mañana) nos vamos a reunir para aterrizar en pasos concretos este encargo.

Durante el debate de la norma, hubo posiciones de todo tipo. ¿Cómo calificaría la ley aprobada? ¿Adecuada? ¿Pudo ser mejor?

Primero, decir que la ley de la JNJ es muy importante, pero no es suficiente. Falta implementar la Ley del Consejo Nacional de Reforma, que es la que va a diseñar, crear indicadores para la reforma; luego hay que determinar cuál va a ser el sistema de control de los jueces, la ley del control de la abogacía... Entonces, la ley que se ha dado es muy importante, pero no alcanza. Ahora, en relación a la ley orgánica, es un esfuerzo importante, pero hay cosas que mejorar. Esa ley tiene que ser mejorada en marzo. Hay que hacer ajustes, el objeto de la ley no queda muy claro, el tema de cómo se controla a los jueces es la clave para poder cambiar la situación. Esta norma ha avanzado significativamente, pero necesita ajustes que tienen que hacerse y se pueden hacer en la medida que habrá todavía un tiempo hasta que se constituyan los integrantes de la JNJ.

¿Quiere decir que en los 90 días que tendrá su comisión especial para elegir a los miembros de la JNJ, esta misma ley, que se ha aprobado en el Congreso y que falta promulgar, debería ser modificada, pulida?

Desde mi punto de vista, va a tener que ser inexorablemente (así). Nosotros vamos a pronunciarnos. No quiero hoy día señalar algunas cosas y que se piense que estamos en contra de la ley. Estamos a favor de la ley, pero va a tener que afinarse en los próximos meses.

¿Cuáles son esos cambios? Si deben hacerse ahora, es porque son urgentes.

No le quiero adelantar eso porque quisiéramos hacerlo conjuntamente, todos los integrantes de la comisión.

Uno de los cuestionamientos a la norma es que no se exigirá conocimientos en derechos humanos, en sentencias del TC...

Le voy a mencionar un solo tema: a mí me preocupa que no se exija con suficiente claridad y puntualidad el conocimiento y respeto de las sentencias vinculantes del TC, de la Corte Interamericana y los plenos casatorios. Eso para mí es fundamental. Si eso no se consigue, yo diría que flaco favor le estamos haciendo a la reforma. Para mí esto es capital, es fundamental.

¿Y en el tema de la filiación partidaria también tiene reparos?

Sí, definitivamente. Para ser miembro del Poder Judicial, usted no puede militar en un partido ni haber pedido licencia. Ahí hay una incoherencia. No es posible que se les exija una cosa a los vocales y quienes van a elegirlos no tienen ese impedimento. Como se ha aprobado la norma, permitiría que un secretario general de un partido puede pedir licencia y ser miembro de la JNJ. Eso es inaceptable. Pero tampoco se debe estigmatizar a alguien que ha tenido militancia política. ¿Quién puede cuestionar al doctor Alva Orlandini o al doctor Víctor García Toma en el TC? Entonces, hay que compaginar ambas cosas.

Solo estarán impedidos de postular los sentenciados por delitos dolosos y de violencia hacia la mujer, pero no los procesados. ¿Tiene objeciones aquí?

Tengo objeciones o, en todo caso, reservas. Si hubieran oído a los integrantes de la comisión (especial), se podía haber solucionado. Lamentablemente creo que por el apuro esa parte no se ha incluido.

¿Apuro o falta de voluntad?

No, yo diría que es por el apuro y por preservar la presunción de inocencia, pero los derechos no son absolutos. Usted puede limitar los derechos cuando el interés colectivo tiene que ser preservado. Hay formas.

¿En el tema de la paridad?

No le voy a dar la pepa. Solo le voy a decir esta frase: es verdad que en el referéndum se aprobó literalmente la meritocracia. Muchos congresistas, apelando a esa literalidad, han hecho que se preserve la meritocracia, pero en la Constitución también está el derecho a la igualdad, que es un derecho clave. En ese sentido, se tiene que preservar el derecho a la igualdad y el de la meritocracia. Ese esfuerzo, desafortunadamente, no se ha recogido en la ley, pero también creo que es posible corregirlo.

¿Cuándo se pronunciarán en conjunto sobre las reformas que se precisan antes de elegir a los miembros de la JNJ?

Una vez que se promulgue la ley, los cinco integrantes de la comisión sacaremos un pronunciamiento. Le adelanto que va a orientarse a saludar el esfuerzo que se ha realizado, pero también a hacer algunas sugerencias.

TENGA EN CUENTA



- El pasado viernes 1 de febrero, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).



- Este organismo reemplazará y cumplirá las mismas funciones que el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, promulgue su ley orgánica.



- Los siete miembros de la JNJ serán elegidos por una comisión especial, la cual estará presidida por el defensor Gutiérrez.