Walter Gutiérrez: “Dina Boluarte tiene que alejarse del perfil de Pedro Castillo”

El exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez se refirió sobre la negativa de la presidenta Dina Boluarte de declarar a la prensa desde hace más de tres meses, cuando estalló el escándalos de los relojes Rolex.

En sentido, comparó a Boluarte con Pedro Castillo, quien también mantuvo una relación tensa con el periodismo.

“(La libertad de prensa) es un elemento central del sistema democrático. No solo se está ante una democracia porque se vota cada 5 años, sino porque se promueve el debate público y la construcción de la opinión pública. Eso se hace a través de la libertad de expresión y el acceso a la información. Eso es lo que le cuestionábamos a Pedro Castillo, porque no daba declaraciones”, dijo a RPP.

Y agregó: “La presidenta ha tenido aciertos, pero tiene que alejarse de ese perfil que tenía Pedro Castillo, no puede ‘encastillarse’ porque violaba y transgredía la Constitución (…) aún está a tiempo de cambiar, ella antes daba declaraciones, nadie pide que dé grandes discursos, simplemente debe informar de las políticas públicas, sobre a dónde se enrumba el país”.

Sobre el rol que han asumido los ministros, que fungen como voceros de la mandataria, Gutiérrez indicó que esa no es su función.

“Podrán decir que los ministros dan declaraciones. Los ministros no son mandatarios, no han sido elegidos. Los mandatarios han sido elegidos por los ciudadanos y debe rendir cuentas. Debe declarar, promover el debate respecto a las políticas públicas y debe facilitar el trabajo de los periodistas.”

También explicó que la figura de vocero existe en varios países, pero esto no quiere decir que el presidente tenga que guardar silencio siempre.

“En Estados Unidos, el vocero de la Casa Blanca no sustituye al presidente. El mandatario no es mudo, declara. Si bien no puede estar declarando permanentemente, pero no puede ser mudo. En Argentina también han implementado a un vocero, pero quién puede decir ahí que el presidente (Javier Milei) es mudo”, señaló.





Renuncia

Sobre su denuncia a la Embajada de Perú en España, Walter Gutiérrez expresó que no se debió por diferencias con el Canciller en específico, sino por diferencias con el gobierno de Dina Boluarte en general.

En ese sentido, dijo que su alejamiento se debió a varios factores, en un contexto donde no se respetó la buena administración del Estado.

A modo de ejemplo, criticó que no se le renovará la confianza a Juan Carlos Matthews como ministro de Comercio Exterior y Turismo pese a su buena labor y que, por el contrario, fuera reemplazado por razones políticas.

