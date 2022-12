El Ministerio Público, junto a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP), allanó este lunes 26 de diciembre la vivienda y oficina del exministro de Defensa, Walter Ayala, debido al caso de ascensos irregulares de policías y militares en 2021.

En diálogo con la prensa, el extitular de Defensa dijo que brindó las facilidades para el allanamiento de su casa y calificó el hecho como “un show” porque -según él- ya ha pasado mucho tiempo desde que se abrió su investigación.

“Yo estoy presto a que se me investigue. He brindado las facilidades del caso de manera transparente, pero para mí esto es un show. A mí se me está investigando por unos supuestos ascensos ocurridos en el año 2021, ha pasado cerca de año y medio. ¿Qué van a encontrar? Pienso que este allanamiento ha sido innecesario”, señaló.

“NO SOY LADRÓN”

“Tengo la consciencia tranquila. En año y medio han habido detenciones y en este caso recién. Yo no soy ladrón si fuese ladrón hubiera robado siendo ministro de Defensa porque manejaba millones y millones de soles”, añadió Ayala, acusado de presuntos delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

El exministro también refirió que en Perú “nadie tiene el beneficio del debido proceso” e invocó a representantes la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Si hay gente que ha robado que se vayan presos. Nadie puede robar al Gobierno. Estoy limpio, no soy ladrón. Yo no voy a cargar culpas ajenas a mis espaldas. Si yo he visto algo lo voy a decir al fiscal estoy llano a Colaborar. Si sé algo se lo voy a decir al fiscal”, manifestó.

