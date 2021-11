Esta mañana, Walter Ayala anunció su renuncia de forma irrevocable a su cargo como ministro de Defensa tras las graves acusaciones sobre el intento de manipulación en los ascensos militares.

“He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo, por ello como demócrata renuncio irrevocablemente a Mindefensa, gracias Presidente. Basta de politiquería ¡Dejen Gobernar!”, escribió en su cuenta de Twitter

He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo, por ello como demócrata renuncio irrevocablemente a Mindefensa, gracias Presidente @PedroCastillo

Basta de politiquería ¡Dejen Gobernar! — Walter Ayala Gonzales (@walterayala3000) November 14, 2021

Ayer, adelantó que había puesto su cargo a disposición: “Yo ya presenté mi cargo hace más de una semana. El presidente lo está evaluando. Yo no tengo ningún problema en dar un paso al costado”.

Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y Jefe Supremo de las FF.AA, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia. Excelentísimo Presidente @PedroCastilloTe pic.twitter.com/akufg3k5zR — Walter Ayala Gonzales (@walterayala3000) November 9, 2021

¿QUÉ OCURRIÓ?

El Gobierno de Pedro Castillo, en poco más de 100 días de gestión, viene afrontando una nueva crisis política ocasionada por las presiones que habrían existido en los ascensos en las Fuerzas Armadas. Por este caso, el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, se encuentran en el ojo de la tormenta.

La delicada situación generó que la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunciará, a inicios de esta semana, que “se tomarían decisiones” respecto al tema, sin embargo, esto no se concretó. Tras ello, el propio ministro Ayala reiteró que mantiene la confianza del jefe de Estado. En tanto, el único que no se ha pronunciado sobre los hechos es el presidente Castillo.

LAS PRESIONES

El excomandante general del Ejército, José Vizcarra, denunció que recibió presiones por parte del ministro Ayala, Pacheco y del propio Castillo para el ascenso irregular de los coroneles EP, Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama. “Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso. A través del secretario (de Palacio de Gobierno) Bruno Pacheco y el ministro de Defensa (Walter Ayala) y los mensajes de a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados”, sostuvo en RPP.

Por su parte, el excomandante general de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, detalló durante la ceremonia de relevo y reconocimiento del nuevo comandante de la institución que se pretendió “influenciar” el proceso de ascensos dentro de la institución. “Un general y dos coroneles quisieron influenciar en el proceso de ascenso. Somos pocos, nos conocemos. Un grupo de oficiales ha querido influenciar en las renovaciones y también los conocemos”, expresó.

Ambos reiteraron estas acusaciones ante la Comisión de Defensa del Congreso. Incluso, Vizcarra entregó registros de conversaciones por WhatsApp con diversos funcionarios, las cuales aseguró respaldan sus denuncias de presiones. Estas, hasta el momento, permanecen bajo reserva en el grupo de trabajo parlamentario presidido por José Williams (Avanza País).

ESTO DIJO WALTER AYALA:

Luego de esta situación el ministro señaló que estaba evaluando dejar el cargo y que ponía el mismo a disposición del mandatario. No obstante, cambió de parecer y dijo que no tenía ningún motivo para renunciar.

“Uno, yo no me corro de nadie. Dos, tengo la conciencia tranquila. Tres, si no he hecho nada, ¿por qué voy a renunciar? [Pero puso su cargo a disposición] Sí, porque es mi sector y me siento responsable si dos excomandantes, cuando son invitados al retiro, entran en un campo político pero quien los escogió a ellos al final fui yo porque cuando entramos al Gobierno los comandantes generales fueron relevados y fueron estas dos personas los que ingresaron a trabajar”, dijo ante la prensa luego de presentarse ante la Comisión de Justicia el último miércoles.