El ministro de Defensa, Walter Ayala, señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, sigue evaluando el hecho que haya puesto su cargo a disposición como reacción a las denuncias que hicieron excomandantes generales de las Fuerzas Armadas sobre supuestas presiones en los ascensos.

“Yo ya presenté mi cargo hace más de una semana. El presidente lo está evaluando. Yo no tengo ningún problema en dar un paso al costado”, aseguró este sábado 13 de noviembre ante la prensa.

El pleno del Congreso debatirá la moción de interpelación presentada en contra del ministro de Defensa este martes 16 de noviembre, con la finalidad de que acuda a responder sobre las denuncias que hicieron los generales José Vizcarra y Jorge Chaparro en su contra por supuestamente haber pedido ascender a oficiales por encargo del presidente Pedro Castillo.

“Yo como ministro de Defensa he respetado la propuesta que me ha hecho las Fuerzas Armadas, no he presionado a nadie. He firmado y lo he publicado y efectivamente eso se pasó acá de esta forma”, reiteró para negar las acusaciones en su contra.

Mirtha Vásquez

Walter Ayala negó tener conocimiento sobre una supuesta incomodidad de parte de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, debido a que permanece como ministro de Defensa. Sin embargo, señaló que si es así, debería renunciar.

“Yo desconozco lo que dice pero si alguien se siente incómodo en un lugar, tiene que dar un paso al costado y renunciar. Yo, por ejemplo, sí me siento cómodo en este Gobierno, lo que no siento cómodo es el ruido político que hacen”, comentó.

