¿Por qué cree que Walter Ayala presentó su renuncia?

El señor Ayala ha renunciado porque las evidencias que se mostraron al respecto, del relevo innecesario a los comandantes generales, eran consistentes. Y además, porque los excomandantes generales hicieron manifestaciones muy claras que evidencian que dicen la verdad. Y lo que se demuestra es que Ayala no hizo nada por evitar la injerencia del secretario general.

¿Qué revelan los chats?

Los chats de alguna forma confirman lo que el comandante general Vizcarra ha dicho. Vizcarra ha afirmado que él presenta una propuesta de ascenso y que esa propuesta fue observada con la intención de que asciendan dos oficiales a grado de general. El no aceptó y el ministro de Defensa no hizo lo que correspondía, pasaron al secretario y luego sale el cuadro de ascensos todo estaba en orden, lo que no se explica son las razones por las cuales lo pasan al retiro.

¿Entonces, los chats confirman que se ejerció presión?

Sí. Los chats confirman que hay una comunicación entre el ministro y el comandante general del ejército y también corroboran lo que dijo Vizcarra en los medios de comunicación, ahora esos chats junto con otros documentos del ministro los hemos trasladado al Ministerio Público porque tiene mejores posibilidades de llegar a una verdad.

Usted recuerda el contenido de estos chats que revelen una injerencia directa, algo en específico.

El asunto está que luego de sesionar la Comisión de Defensa en sesión reservada es que decidimos trasladar todo al Ministerio Público y es el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación que tienen que llevar adelante las investigaciones.

Sin embargo, parece que Ayala no hubiera dejado el cargo, continúa yendo a Palacio de Gobierno

Si el presidente le ha pedido su renuncia, él no tendría por qué ir, debe de haber tenido una razón o lo llamaron de Palacio para algo.

¿Qué opina de la situación de Bruno Pacheco, ahora con el nuevo escándalo de los chats de la Sunat?

Es una forma particular de solicitar algo. Se ha evidenciado que ha usado la mismo lenguaje con la Sunat, muy semejante a la que usó con el general Vizcarra. Creo que se puede fácilmente probar que hay indicios razonables. Obviamente esto no le hace bien al presidente Castillo, por más que Bruno Pacheco sea una persona de confianza. El presidente siempre habla que es enemigo de la corrupción y que no va a permitir que toquen un solo centavo, entonces cómo puede haber una persona al interior de Palacio que esté sugiriendo tratos especiales para algunas personas o empresas.

