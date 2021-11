Empoderado con el respaldo que recibió recientemente del presidente Pedro Castillo, el ministro de Defensa, Walter Ayala, maneja el sector como si fuera su chacra. A la intromisión en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas, se suma ahora la designación de su exsecretaria personal Elizabeth Antonia Rocha Conde como secretaria general del referido portafolio.

Se trata de una vieja conocida con quien trabajó en el Colegio de Abogados de Lima y que Ayala llevó al ministerio en agosto como secretaria nivel IV del despacho ministerial y al mes siguiente pasó a secretaria V percibiendo un sueldo de S/8 mil mensuales. Hoy, a menos de dos meses de esta última recategorización, Rocha ha sido nombrada secretaria general del Mindef; es decir, forma parte de la Alta Dirección y se ubica en el tercer puesto de jerarquía, solo después del ministro y del viceministro, con una remuneración mensual de S/25,000. La pregunta es, ¿cumple con el perfil requerido? Según el exministro del Interior Carlos Basombrío, “su CV es ser secretaria de Ayala”.

Antonia Rocha Conde

Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Alejandro Aguinaga, anticipó a Perú21 que solicitará información oficial sobre esta designación.

“Trabajar en la Alta Dirección exige determinado expertise que, aparentemente, Rocha no tiene; no tiene nada, salvo la simpatía del ministro. Entonces, no sé cuál es la razón por la que han multiplicado en más de 300% su remuneración”, comentó.

Agregó, sin embargo, que no le extraña lo ocurrido dada “la voracidad hacia los fondos del Estado” que se ha evidenciado en este gobierno donde, indicó, “más que una currícula es un prontuario” lo que exhiben los funcionarios nombrados.

Patanería ministerial

Mientras, el titular de Defensa se presentó ayer en la Comisión de Defensa donde respondió, en forma prepotente y altanera, a las observaciones sobre los ascensos en las FF. AA.

“Si ya soy culpable, ¿para que me citan?”, señaló. Asimismo, trató de desvirtuar el justo reclamo de los excomandantes del Ejército y la FAP calificándolo de “pataletas”.

SABÍA QUE...

El secretario general de Presidencia, Bruno Pacheco, se presentará este lunes 15 ante la Comisión de Defensa para responder por intromisión en proceso de ascensos en las FF. AA. .

Pacheco declaró a Panorama que no renunciará a su cargo porque, según él, no ha hecho nada malo.

