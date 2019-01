Walter Ayala asegura que su voto es válido por haber sido antes de ser recusado

El titular del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima ( CAL), Walter Ayala, afirmó que su voto en la suspensión de la colegiatura del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , se dio antes de que se presentara una recusación en su contra y un pronunciamiento de abstención de parte del Tribunal de Honor.

“Yo di mi ponencia el 28 de noviembre, antes que el Tribunal de Honor me pida que me abstenga porque ellos me piden el día 30 (de noviembre). Antes que el fiscal (Pedro) Chávarry me recuse, yo con anterioridad había dado mi ponencia y ya había votado”, explicó en diálogo telefónico con Canal N.

Ayala detalló que su voto estaba en la misma línea que la de María Catalina Vera Tudela, quien también estaba a favor de la suspensión de la colegiatura de Pedro Chávarry por presuntas faltas que vulnerarían el Código de Ética del Abogado.

“Mi voto estaba conjuntamente con el de la doctora Vera Tudela, o sea había dos votos. En esta oportunidad lo que hice fue convocar (a reunión) por tercera vez para el día 3 de enero para que los señores consejeros voten, ellos son libres de votar a favor, en contra, si se adhieren a mi ponencia o hacen su propia ponencia”, dijo.

En ese sentido, Walter Ayala precisó que el consejero Víctor Cabanillas Alhuay se adhirió a su ponencia del 28 de noviembre.

“Si bien es cierto hay un trámite, pero mi voto ya estaba dado con mucha antelación a la recusación por eso es que los efectos son válidos”, destacó.

El titular del Consejo de Ética manifestó también que es la Junta de Fiscales Supremos la que deberá decidir qué paso dar, luego que se anunciara la suspensión de la colegiatura del fiscal de la Nación por cuatro meses.

Sin embargo, el presidente del Tribunal de Honor del CAL, Fernando Vidal, consideró que Ayala está vulnerando el debido proceso y se ha tomado atribuciones que no le corresponden, por lo que señaló que “esa resolución adolece de vicios”.

Asimismo, indicó que la medida cautelar “no está prevista en el estatuto ni tampoco en los reglamentos del Colegio de Abogados”.

“Él (Walter Ayala) está alegando que está usando como puente el Código Procesal Civil, pero eso es discutible y habría que analizar en su momento y lo hará el Tribunal de Honor, la procedencia o no de una medida cautelar como la que se ha dictado”, dijo.

“El Colegio de Abogados de Lima tiene que ceñirse a las garantías del debido proceso, entonces, no se trata de la defensa del señor Chávarry, sino se trata simplemente de la preservación de un proceso que se debe llevar con las garantías que establece la Constitución, que eso es lo que quiero dejar aclarado”, agregó.