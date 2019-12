El exdefensor del Pueblo, Walter Albán, informó que ha asumido la defensa legal del procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, ante la denuncia interpuesta por el procurador anticorrupción Amado Enco el pasado 7 de agosto.

“Yo voy a acompañar al procurador Ramírez a la audiencia a la que ha sido citado porque estoy asumiendo su defensa. No me están pagando. Me parece increíble que se haya llegado a esta situación en la que el procurador ad hoc esté pasando por esta acusación”, dijo a Canal N.

La fiscal suprema Bersabeth Revilla citó a su despacho al procurador Jorge Ramírez para tomar su declaración el próximo 15 de enero en el marco de la investigación que se le abrió el último miércoles por 120 días por las presuntas irregularidades que se presentaron en la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

La indagación dio lugar a que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, a través de Amado Enco, denuncie a Jorge Ramírez por supuestamente haber favorecido a la empresa brasileña al haber pactado la devolución de 524 millones de soles que se encontraban en el Fideicomiso de Retención de Reparación (FIRR).

“Estoy preparando los argumentos que vamos a exponer, pero todo me demuestra que realmente es una barbaridad lo que ha hecho el señor Enco. La fiscal Revilla, una vez que escuche estos argumentos, no durará en desestimar la denuncia”, aseguró Walter Albán, también integrante del directorio de Proética.

La fiscal Bersabeth Revilla acumuló la denuncia de Amado Enco con las formuladas por otras cuatro personas entre las que destacan dos hechas por la candidata al Congreso por Solidaridad Nacional Yeni Vilcatoma y otra del militante aprista Pedro Panta.