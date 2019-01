Walter Aduviri: "Mi único asesor es mi sombra"

Horas antes de que el gobernador Walter Aduviri partiera a México para participar de la juramentación del presidente Andrés López Obrador, nos citó en el aeropuerto Jorge Chávez para contestar las preguntas que este diario tenía para él.

¿A qué le atribuye su elección como gobernador en primera vuelta?

Primero agradezco a todos los hermanos y hermanas de la región Puno por ese apoyo que nos han dado el 7 de octubre, a pesar de la clandestinidad que mi persona se encontraba y la guerra mediática que se ha montado en este proceso. Hay varios factores, uno de ellos es el trabajo de la campaña desde el 2014 y 2018, otro tema es el de organización, el planteamiento de nuestro plan de gobierno que ha sido del pueblo y ha sentado las necesidades reales de Puno. Otro factor ha sido del proceso judicial que yo conllevaba y esto que se ha convertido en una persecución política. Además, siempre hemos pregonado que los recursos naturales, los peruanos somos dueños y consecuentemente debe servir en beneficio del desarrollo de cada uno de nosotros.

¿Si hubieran dictado una sentencia contra usted, cree que no hubiese ganado las elecciones?

No creo que hubiera sido así. La población sabía que era un juicio injusto, sin medios probatorios. Yo no he cometido delitos, yo no hice daño a nadie. Si ha habido una quema, que es natural de conocimiento público, eso ha sido gracias al autoatentado del mismo Alan García Pérez. Nosotros pedimos que el Ministerio Público investigue a Alan García. El Ejército dejó la puerta abierta de Aduanas y yo me pregunto ¿quién en su sano juicio deja la puerta abierta de su casa? Esto ha sido inducido. Si no ¿por qué no han dejado la puerta bien asegurada? Por eso la población ingresa. El único objetivo ha sido hacerme quedar mal a mí.

¿Usted mandó a quemar los locales en Puno?

Uno sabe si comete delitos o no comete delitos. Uno es consciente. En ese marco, yo soy consciente: yo no he cometido delitos. Ese día 26 en la madrugada nosotros estuvimos en Juliaca, uno no es mago para volar. La sala suprema ha anulado la resolución, ha concluido que se lleve otro juicio. La pregunta es, si no hay medios probatorios ¿cómo? Muchas personas aducen que el 26 de mayo ha habido quema. Sí pues, pero ¿quién lo ha quemado? ¿Walter Aduviri lo ha quemado? ¿Hay un video, un audio, hay un documento donde yo ordene para que quemen estas entidades públicas? No las hay.

Walter Aduviri se encuentra en la clandestinidad tras ser sentenciado a 7 años de prisión. (USI) Walter Aduviri fue sentenciado a siete años de prisión por los disturbios del aimarazo, pero el proceso volvió a fojas cero.

La zona más conocida de minería informal es La Rinconada, qué va a hacer la gestión de Walter Aduviri en cuanto a la formalización de mineros.

Nosotros vamos a apoyar el proceso de formalización con asistencia técnica y legal para que los hermanos que se dedican a la actividad, nosotros le decimos la minería del pueblo. Es cierto que hay problemas de contaminación.

¿Los mineros se quieren formalizar?

Por supuesto que sí. El problema es que hace dos o tres años, Ollanta Humala en lugar de apoyar a la población, les ha sacado normas contradictorias. Esperemos que esto vaya mejorando y se den herramientas legales para que ellos no tengan trabas burocráticas en su proceso de formalización. Ellos tienen toda la voluntad de formalizarse. Ellos siempre han pedido que el gobierno les de herramientas para hacerlo y están formalizándose.

¿Cuántos ya se están formalizando?

Por encima de 5,000 hermanos están en este proceso encaminándose.

¿Cuántos mineros pretende formalizar durante su gestión?

La mayor cantidad posible.

¿Tiene alguna cifra aproximada?

A todos los que se han empadronado los vamos a formalizar.

¿Cuántos son?

Otros cinco mil más, porque esos son los que se han inscrito. Y si llegamos a formalizar diez mil, mejor.

Ola de ataques a mineros en La rinconada, Puno. (USI) En La Rinconada hay constantes enfrentamientos entre los propios mineros y también contra las fuerzas del orden.

¿Está de acuerdo con la explotación de litio en uno de los yacimientos más grandes que se ha encontrado en Puno?

No podemos hablar de litio si no tenemos una legislación en esta materia. Segundo, hay posturas encontradas. Lamentablemente el Perú ha vivido malas experiencias en el tema de recursos naturales, como el tema del gas. Hoy los peruanos no somos dueños, menos nos beneficiamos, sino que salga alguien y me diga que se ha beneficiado del gas. A esto se suma la tremenda corrupción que nadie quiere tocar. Por eso yo planteo el modelo boliviano en el uso de los recursos naturales, estamos hablando de gran minería y de recursos naturales estratégicos. Bolivia también tiene litio y hay población aimara también en Bolivia, hay población quechua. ¿Acaso esas poblaciones hacen paro para que el litio no se explote en su país? Al contrario, apoyan. ¿Por qué? Uno, porque el litio es de los bolivianos; dos, este recurso beneficia a todos los bolivianos. Pero en el Perú no eres ni dueño ni te beneficias. Por eso, cuando nosotros proponemos lo que el Perú debe implementar en el uso de los recursos naturales el modelo boliviano, yo me ratifico. Estoy seguro que así se acaban las huelgas, los paros, los enfrentamientos. ¿Queremos seguir viviendo en zona de emergencia como en el corredor minero de Apurímac, Cusco y Arequipa? Las buenas experiencias de otros países hay que tomar nota, hay que ponerlo a discusión.

Algunos opinólogos decían que Aduviri quiere nacionalizar las minas en Puno. Yo no voy a nacionalizar, yo no soy presidente de la República. Mi atribución como gobernador regional no es nacionalizar, que no me tergiversen las opiniones que yo digo. Obviamente no son mis competencias, es competencia del gobierno central, pero al mismo tiempo, es una escena en donde uno tiene que verter opinión sobre el caso.

¿Entonces qué va a hacer para replicar el modelo de Bolivia?

Hay que discutirlo. Los políticos de Lima no entienden, lo que ellos piensan nada más es en saquear recursos naturales, unos cuantos lobbys y se hacen millonarios. En el tema del gasoducto, por ejemplo, está plagado de actos de corrupción. Los corruptos hoy día siguen luchando por su tajada. Para nosotros la corrupción no van a tener espacio.

Los Gobiernos Regionales tienen la facultad de enviar iniciativas legislativas al Congreso. En este caso, ¿usted presentará alguna propuesta respecto a la explotación de recursos?

Nos gustaría a nosotros, lamentablemente tenemos competencias limitadas. Si yo presento inmediatamente me van a declarar nulo.

El Gobierno Regional sí puede presentar una propuesta de ley.

Pero la gran minería no es mi competencia. Lamentablemente la normativa dice todo lo que es materia de tu competencia, sí puedes presentar iniciativas legislativas. Hay un candado. En la pequeña minería y minería artesanal sí puedo presentar.

Pero vuelvo a la pregunta, ¿cuál va a ser su postura con Macusani?

El Perú es rico es recursos naturales, pero no somos dueños ni nos beneficiamos. Al mismo tiempo tenemos problemas socioambientales. Estos han dejado saldos de 300 muertos, 500 encarcelados, 2000 personas discapacitadas. Estos son actos de terrorismo, de asesinato. ¿Quién está en la cárcel? Yo les pido a los políticos que tengan un poco más de humanidad. ¿Vamos a seguir matando a más hermanos? La vida de los hermanos que viven en las comunidades andinas y amazónicas del país ¿no valen nada? ¿Vamos a imponer el saqueo de los recursos naturales a punta de asesinatos y encarcelamientos? Bolivia no vive en función de sus recursos naturales. El sector privado participa de la explotación de recursos naturales, pero no es el dueño de los recursos. Lo que hay que discutir es el modelo boliviano. Hay que ponerlo sobre la agenda.

En el Perú existe la Ley de Consulta Previa, para evitar precisamente los conflictos sociales. ¿Usted cree que no está funcionando entonces?

Esta ley tiene que cumplirse. En este marco lo mínimo es escuchar la voluntad popular. Democracia no es escuchar a la población cada cuatro o cinco años y después decirle ya no intervengas, olvídate de todo, el que decido soy yo. No estamos en una dictadura, sino en un gobierno democrático. Estas formas de consultar a la población tienen que cumplirse.

Depósito de Litio fue descubierto en la meseta de Macusani. (Foto: Andina/Referencial) Depósito de Litio fue descubierto en la meseta de Macusani. (Foto: Andina/Referencial)

En su plan de gobierno se habla de un Gran Proyecto Histórico Andino, ¿esto es diferente a la nación aimara que pretende unificar los pueblos de Bolivia, Chile y Perú?

Mira, aquí no ninguna postura sectaria. La prensa limeña está muy equivocada, les voy a pedir que investiguemos un poco. Ha habido muchas posturas malinterpretadas desde Lima. Nosotros no tenemos una posición sectaria, no es que estemos planeando dividirnos. No hay nada de eso. Este plan de gobierno que nosotros tenemos es un plan que recoge la reivindicación, las necesidades propias de la población y cuando hablamos de un plan Qoyasuyo, hablamos de un plan que no solamente tiene que proyectarse a cinco o diez años, por qué no hablar de cien ¿cómo quisiéramos ser? Lo que hablamos sobre los países donde están aimaras y quechuas, son nuestros hermanos. Nosotros siempre vamos a encaminarnos a la hermandad de la buena comprensión, buen entendimiento y trabajo conjunto, respetando nuestros países independientes que tenemos, porque es natural.

¿En qué consiste, entonces, exactamente, el gran proyecto histórico andino?

Histórico andino, justamente, encaminando el desarrollo propio de nuestros pueblos. Y si hablamos de ideología, de historia, nosotros hemos tenido una historia milenaria. Lo positivo de la historia que nuestros pueblos han tenido hay que tomarla. Algunas cosas también que han sido desfasadas, por supuesto que sí, en adelante hay que tomar nota. En adelante tenemos que encaminarnos a una región industrializada, que tenga saneamiento básico, con riego, carreteras, calidad en educación y salud.

¿Usted recibe algún tipo de asesoría del gobierno de Evo Morales?

No, eso es otra propuesta descabellada. Yo no tengo asesores, a la fecha, nunca he tenido asesores. El único asesor que tengo es mi sombra. Yo no tengo asesores ni necesito tampoco.

¿Alguna vez se ha reunido con el señor Walter Chávez?

No lo conozco. Tengo entendido que es un peruano que está en Bolivia ¿no?

Fue asesor de Evo Morales.

No, no.

¿Usted suele dictar conferencias en Bolivia?

Por supuesto. He estado en México, en Bolivia, en Ecuador, Brasil, en distintos lugares del mundo.

¿Quién lo contrata?

Organizaciones sociales. Por ejemplo, cuando he estado de dirigente varias organizaciones sociales me han convocado a este tipo de eventos. Hemos estado, por ejemplo, en la Universidad Autónoma Metropolitana de México en el 2011, por invitación de la misma universidad. Es natural.

¿Dónde ha recibido su formación ideológica?

En mi comunidad, en la región, en las organizaciones sociales.