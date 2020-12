El ministro de Economía, Waldo Mendoza , participó de una conferencia de prensa junto a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, para informar sobre las disposiciones y acuerdos asumidos por el Ejecutivo respecto a los acontecimientos sucedidos en el norte del país.

En referencia a la reciente ley agraria aprobada por el Congreso de la República, el ministro de Economía reconoció que esta no satisface a todas las partes, pero la considera un avance significativo.

“Es una ley que involucra a trabajadores, a empresarios y al Estado, y como era de esperarse, es una ley que no ha dejado satisfecho a todo el mundo. Advertíamos en declaraciones anteriores que si esta ley hubiera satisfecho plenamente el interés, por ejemplo, de los trabajadores, hubiera sido un problema, porque una elevación muy fuerte a los salarios, del 50% como en algún momento se proponía, evidentemente iba a afectar la salud de las empresas. Los trabajadores hubieran festejado por muy poco tiempo y a la larga las empresas no hubieran sido sostenibles, a la larga los trabajadores no hubieran encontrado el trabajo esperado”, refirió Mendoza.

“Igualmente, si la ley hubiese satisfecho plenamente lo que exigían los empresarios, los trabajadores seguirían protestando con mucha más intensidad de lo que ahora lo están haciendo. Entonces esta ley es imperfecta y no ha dejado satisfechos a todo el mundo”, agregó.

Sin embargo, el titular del MEF consideró que el aumento en los salarios para los trabajadores del sector agroexportador ha sido rápido, un hecho que en situaciones normales tomaría entre 10 a 15 años. Pero recalca que la ley debe ser complementada con soluciones a largo plazo.

“Creo que el trabajo que ha tenido el Congreso, en coordinación en parte con el Ejecutivo, ha permitido dar una ley imperfecta pero que soluciona algunos problemas de corto plazo que luego deberán ser complementados con soluciones de largo plazo. Los trabajadores han conseguido con esta ley una elevación importante a los salarios, de alrededor del 30%, más o menos 272 soles por mes, que podría sonar una elevación muy pequeña y poco significativa, pero en verdad, cuando uno observa los otros sectores, elevaciones de 10, 15, 20% en los salarios, son elevaciones que se consiguen en 10 o 15 años. Entonces es una elevación súbita y rápida en los salarios de esta magnitud. Es una elevación importante”, comenta.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Por su parte, el ministro aclaró que la ley recientemente aprobada también fija una serie de beneficios tributarios para las empresas del sector agroexportador, pero que estas exoneraciones serán transitorias y no permanentes.

“Las exoneraciones, el apoyo a las empresas, deben ser exoneraciones transitorias, no pueden ser permanentes. En ese sentido, la ley que se ha aprobado en el Congreso permite una gradualidad. El gobierno entiende lo difícil que es este año y lo difícil que será el 2021. Es por eso que esa disminución de los beneficios tributarios empezará a partir del 2022 y a partir del 2028 las empresas del sector agroexportador pagarán, como el resto de las empresas, su 29.5%”, refirió Mendoza.

