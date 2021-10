El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, aseguró que tras la reunión de 17 integrantes del grupo oficialista con la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, en ningún momento han mostrado su respaldo o rechazo a la gestión de la primera ministra.

En declaraciones a los periodistas, indicó que en el partido oficialista respaldan al presidente Pedro Castillo y la constitucionalidad del país, pero recordó que la posición de la bancada es que no está de acuerdo con el Consejo de Ministros que encabeza Vásquez Chuquilín.

“Hay un acercamiento preliminar. Nosotros como Perú Libre respaldamos a nuestro presidente Pedro Castillo y también la constitucionalidad de nuestro país. Desde mi punto de vista no se puede jugar con los temas democráticos, que hoy te doy la confianza, luego te la quito o te pongo límites. Nosotros vamos a dejar el Gobierno y sería muy malo dejar ejemplos negativos a las generaciones que vienen”, expresó.

“En ningún momento (los 17 congresistas) han mostrado su respaldo o no por si acaso. La posición de la bancada es que no está de acuerdo con este Gabinete. Ahora, los que han ido a conversar, han ido a dialogar y eso no es ningún problema. No pasa nada”, agregó.

Waldemar Cerrón también indicó que no hay ningún problema con su hermano, el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pues “cada uno tiene su forma de pensar y hay que respetarlo”.

El legislador también indicó que se reunirán próximamente con Castillo Terrones y a la misma está invitada la primera ministra. Refirió que los 17 legisladores le manifestaron que escucharon las propuestas de Mirtha Vásquez y también le dieron sus puntos de vista.

“Vamos a ir a conversar con el presidente, en el comunicado está clarísimo. Vamos a ir toda la bancada, vamos a conversar con el presidente y también está invitada la premier. Hemos hablado sobre la visita democrática que han tenido, me han manifestado que han escuchado las propuestas de la premier y también ellos han dado su punto de vista”, subrayó.

“Hay tiempo para reflexionar, para pensar, estudiar. No seamos obstruccionistas, o seamos tampoco agoreros, pero sí, hay personas que ya han dado su punto de vista, los respetamos y a seguir adelante”, sentenció.

