El vocero de la bancada Perú Libre, Waldemar Cerrón, dijo que su agrupación política deslindaba de cualquier responsabilidad por el nombramiento de los cuatro nuevos ministros por parte del Gobierno de Pedro Castillo, al reiterar que no fueron consultados.

“No estamos indignados. Lo único que decimos es claro. Deslindamos toda responsabilidad política con la designación de los ministros. No me estoy lavando las manos tampoco por si acaso, porque como peruanos tenemos que actuar de acuerdo a la ley”, dijo ante la prensa este lunes.

Cerrón aseguró que si los nuevos ministros tienen cuestionamientos, los expresarán, y si es que trabajan mal dentro de sus respectivos sectores, tendrán que revelarlos con hechos, pruebas y objetividad.

Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre. (Canal N)

“Sacaros a (Carlos Palacios), no nos afecta como bancada, pero al país quizá sí. ¿Quién está ingresando? Habría que ver qué amigos, quiénes la sostienen, así como buscaron toda la vida de Palacios, tendrían que buscar de todos los ministros que están ingresando también porque no creo que no tengan algún pasado”, agregó, sin dar algún ejemplo específico.

Pedro Castillo tomó juramento este domingo 22 de mayo a cuatro nuevos ministros, dos de ellos en reemplazo de Carlos Palacios en Energía y Minas, y de Óscar Zea (congresista de Perú Libre) en Desarrollo Agrario y Riego.

En otro momento, Waldemar Cerrón respondió sobre la denuncia contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, por presuntamente haber cometido una infracción constitucional.

“Lo que tiene que investigarse, tiene que hacerse en el marco de la reserva, transparencia. Efectivamente va a haber una reunión para ver estos temas”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Cada una de las ocho candidatas al Miss Perú 2022 se prepara para convertirse en nuestra máxima representante en el Miss Universo, certamen internacional que se realizará en diciembre de este año. ¿Quieres saber un poco más sobre las bellas aspirantes? te lo contamos en este video.