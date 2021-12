Esta semana la Corte Suprema ordenó la libertad al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, quien es señalado de haber estado detrás de los asesinatos de dos dirigentes de la empresa agroindustrial Tumán, en Chiclayo. Ese caso es conocido como Los Wachiturros de Tumán. Perú21.TV conversó con la exfiscal Rocío Sánchez, quien llevó adelante las pesquisas contra Oviedo en otro proceso que lo involucra: Los Cuellos Blancos del Puerto.

¿Quién es Edwin Oviedo y por qué estuvo reprimido de su libertad?

Oviedo Picchotito es una persona con mucha influencia. Ingresa a tener una alta preponderancia en el tema de la Federación Peruana de Fútbol y (de) allí sus relaciones sociales con altos funcionarios tanto como del sistema de justicia como congresistas y políticos. En ese mapa surge la vinculación con el juez supremo (César Hinostroza). Estas redes de corrupción que se encuentran en investigación han permitido que pueda evadir algunos pedidos de la Fiscalía de Lambayeque respecto a requerimientos de prisiones preventivas.

¿Qué le preocupa más de esta disposición?

Preocupa que las fiscalías no coordinen, no compartan información, que no estén lo suficientemente dotadas de logística y personal. Preocupa que existan jueces que están actuando de modo indebido y que no tengan ningún tipo de sanción, así como fiscales de los que últimamente se advierten conductas inadecuadas.

¿Qué volteó la situación a favor de Oviedo?

La propia casación precisa que la Sala Superior, ante el recurso de apelación de la defensa, se adelanta a decir que hay una conducta maliciosa (de parte de la defensa de Oviedo) ... y ha señalado que ese pronunciamiento no estaba corroborado y que incluso la Corte ya había resuelto el pedido de transferencia al caso Wachiturros para que en Lambayeque continúe el juicio que fue suspendido (…). Todo el contexto de esta articulación procesal ha sufrido un revés, y lo digo así porque el argumento de la Fiscalía era que habían pedido algo malicioso en el tema de determinar las competencias cuando finalmente era un pedido constitucional en virtud del derecho a la defensa y así lo ha establecido la Corte (...). Simplemente lo ha resuelto y ha dejado en claro que ya venció los plazos y que continúa el proceso principal con Oviedo en libertad.

