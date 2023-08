El Tribunal Constitucional evaluó la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30906, que prohíbe la reelección de congresistas y fue aprobada mediante referéndum en 2018. La medida fue interpuesta con la firma de cinco mil ciudadanos, quienes se encuentran representados por Jorge Lazarte. El abogado confesó haber votado a favor de la no reelección en 2018, sin embargo, dijo sentirse decepcionado por los resultados. “El Congreso ha terminado siendo peor de lo que era en el pasado”, señaló.

LAS PARTES

El Congreso de la República envió como defensores a los abogados Guillermo Llanos Cisneros y Juan Carlos Prado Herrera; mientras que el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga estuvo a cargo de la sustentación de la demanda. El jurista resaltó que la prohibición de la reelección fue impuesta como un castigo del entonces presidente Martín Vizcarra al Congreso. Ambas partes expusieron sus motivos ante los seis magistrados del Tribunal Constitucional, presidido por Francisco Morales.

Por su parte, Llanos Cisneros enfatizó que la prohibición de que parlamentarios puedan postular a la reelección inmediata no es una violación de derechos. Asimismo, indicó que el TC ya se ha pronunciado, teniendo en cuenta un informe de la Comisión de Venecia, con respecto a la reelección de alcaldes; y, en aquella oportunidad determinó que la prohibición no atenta de manera ilegítima a ser reelegido, así como no existe un derecho a la reelección.

Además, la defensa del Parlamento aseguró que la norma permite la renovación del Parlamento, así como al interior de los partidos políticos.

Mientras tanto, Quiroga manifestó que la prohibición de reelección congresal no ha sido positiva para el país y enfatizó en que se ha vulnerado el derecho a elegir y ser elegido.

En declaraciones a Perú21, el constitucionalista indicó que el Congreso “se vio obligado a aprobar” la reforma, ante la amenaza de disolución de Vizcarra y consideró que todas las constituciones que ha tenido el Perú contemplaban la reelección congresal.

Con respecto al efecto que podría generar un fallo favorable del TC, Quiroga enfatizó que “una democracia no se hace en base de las encuestas, eso es oclocracia”.

POSTURAS DIVIDIDAS

El jurista Enrique Ghersi señaló a este diario que la demanda interpuesta en contra de la no reelección congresal “es correcta”. En ese sentido, indicó que la reforma que eliminó la reelección en 2018 “limitó el derecho a la participación política que estaba ampliamente consagrado en la Constitución”, y enfatizó que tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como del TC garantizan el derecho a la participación política.

El abogado también aclaró que las reformas aprobadas por referéndum no están exentas de ser revisadas por el TC. “Es solo una forma de modificar la Constitución, no hacen sacrosantas las normas. Puede haber un referéndum violatorio de derechos, como yo creo que ha sido en este caso”, indicó. Asimismo, Ghersi señaló que también debería permitirse la reelección municipal, mas no la presidencial.

“La Presidencia se reelige intercaladamente, para evitar que el presidente manipule una elección, cosa que es imposible en el caso de un parlamentario”.

El expresidente del Congreso Luis Gonzales Posada le dijo a Perú21 que si bien la no reelección congresal, impulsada por el expresidente Vizcarra, “es una medida arbitraria e injusta que ha hecho mucho daño al país, solamente puede ser derogada a través de una reforma constitucional en dos legislaturas ordinarias”. En ese sentido, alertó que, si el máximo intérprete de la Constitución declara fundada la demanda, dejará un peligroso precedente para que cualquier norma contemplada en la Carta Magna sea dejada sin efecto por el TC.

“Si usted abre esa puerta, habrá abierto todas las compuertas y se producirá un caos nacional”, aseguró.