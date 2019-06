Con votos de FP, Apra y PpK, Ética aprueba suspensión de Salaverry

Dejando de lado la tradición de usar su voto solo para dirimir un empate, la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (PpK), decidió ayer respaldar, junto con Fuerza Popular y el Apra, el informe final que recomienda suspender por 120 días al titular del Congreso, Daniel Salaverry.

“Hemos encontrado suficientes elementos para que este sea el resultado de la denuncia. Por supuesto que voté a favor. El informe ha sido elaborado por la Secretaría Técnica y tiene mi absoluto respaldo”, dijo la congresista de PpK al término de la sesión.

Con los votos de Sánchez, Milagros Salazar, Freddy Sarmiento, Úrsula Letona de Fuerza Popular (FP) y Mauricio Mulder del Apra, Ética aprobó solicitar al Pleno del Congreso que imponga la referida sanción a Salaverry por consignar datos falsos en sus informes de semana de representación.

Según la Secretaría Técnica de Ética, Salaverry infringió los principios de transparencia, honradez, veracidad, responsabilidad e integridad del Código de Ética Parlamentaria al colocar fotografías falsas para sustentar su semana de representación en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre de 2017, y enero, febrero y marzo de 2018.

También se afirma que Salaverry faltó a la verdad en su descargo ante la comisión y dificultó la investigación “al no propiciar la participación de su personal” en las sesiones.

Venganza

A través de su cuenta de Twitter, visiblemente ofuscado y en tácita referencia al fujimorismo y al Apra, Salaverry dijo que se ha dado el “primer paso para consumar su venganza” y aseguró que la sanción es “ilegal” porque se falsificó su firma para presentar los cuestionados informes.

“Como intentaron censurarme, pero no lo consiguieron, hoy los mismos votos que blindaron a Hinostroza, que blindaron a Chávarry, que blindaron a los exmiembros del CNM, han aprobado una sanción en la Comisión de Ética ilegal e injusta contra mí porque he demostrado con un peritaje que jamás he firmado esos informes”, dijo Salaverry.

Para el exmiembro de FP, el objetivo tras su suspensión es recuperar la presidencia del Parlamento “para seguir blindando a Los Cuellos Blancos y favorecer la corrupción”. “No lo vamos a permitir”, enfatizó.

En respuesta, Sánchez remarcó: “Jamás hemos actuado ni con persecuciones ni con obsesiones ni con venganza”.

La suerte de Salaverry se resolvió solo con la presencia de Fuerza Popular y el Apra en la Comisión de Ética.

Minutos antes, los demás miembros —Alberto Quintanilla (NP), Eloy Narváez (APP) y Hernando Cevallos (FA)—decidieron retirarse de la sesión, luego de que se rechazara posponer el debate, a propuesta de Janet Sánchez, por la coyuntura de confrontación política a raíz de la cuestión de confianza. “Mañana (hoy) en el Pleno, FP hará todo un espectáculo porque Salaverry presidirá la sesión”, dijo Narváez.