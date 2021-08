Al término del debate por el voto de confianza para el gabinete presidido por Guido Bellido, el premier respondió a los cuestionamientos hechos por los ministros y aseguró que ningún miembro del gabinete tiene sentencia por terrorismo.

“Ninguno de los ministros tenemos sentencias por terrorismo. Nosotros no hemos planteado ningún programa comunista. Nosotros no hemos planteado y no venimos a sostener ningún programa que responda a otras realidades que no sea la realidad de nuestro país”, indicó.

Como es público, el presidente del Consejo de Ministros es investigado por el Ministerio Público por presunta apología al terrorismo, proceso que fue abierto luego de unas declaraciones que hizo al medio Inka Visión de Cusco, en el que defendía el accionar de algunos miembros de Sendero Luminoso.

Pese a ello, durante su presentación ante el Congreso, Bellido se esforzó en desmarcar sus pasadas declaraciones respecto al terrorismo. “Aquí no hay ninguna sola persona que esté vinculada con algún tipo de terrorismo”, expresó ante el Pleno.

