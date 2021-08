En el día 28 de su gestión, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se presentó ante el Congreso de la República para exponer las políticas de gobierno y solicitar el voto de confianza. Lo hizo con un discurso de más de 40 páginas plagado de populismo, con un rosario de proyectos, programas sociales e incrementos presupuestales que, según proyecciones, conllevarían un gasto superior a los 26 mil 364 millones de soles –que nunca explicó de dónde saldrán–, y un mensaje que, lejos de convocar a la unidad, puso énfasis –en el marco del bicentenario– en las diferencias económicas, sociales y culturales del país.

En su alocución, por demás extensa –duró dos horas y 32 minutos–, habló de un “compromiso frontal con la lucha contra la corrupción y el terrorismo”. Una ironía o burla, pues él mismo es investigado por terrorismo y otro integrante de su equipo, el ministro de Trabajo, Iber Maraví, está vinculado al Movadef y aparece en atestados policiales como autor de actos de terrorismo. Y sobre la corrupción, la cúpula de Perú Libre está involucrada en Los Dinámicos del Centro, sin contar con que el dueño del partido, Vladimir Cerrón, tiene una condena por ese ilícito.

VOTO DE (DES)CONFIANZA

El gabinete Bellido, que enfrenta serios y graves cuestionamientos desde que asumió el cargo, llegó al Parlamento a pie desde Palacio de Gobierno, donde fue despedido por el presidente Pedro Castillo.

En su camino sorteó a manifestantes que se pronunciaban a favor y en contra de su gestión. Un escenario que, horas después, se reeditaría en el hemiciclo, donde, con excepción de Perú Libre y sus aliados de Juntos por el Perú, su mensaje fue recibido con apatía y casi nula expectativa. No hubo bloque que no dejara constancia, aunque con matices, de su disconformidad y reparos frente al premier.

Pese a estas observaciones, el primer gabinete de Pedro Castillo recibiría hoy el respaldo de un sector del Legislativo. En esa línea estarían Perú Libre, Juntos por el Perú, Somos Perú y cuatro de los cinco representantes de Podemos. También Acción Popular, que inclinaría la balanza. Todos ellos sumarían 71 votos, apenas cinco más de los 66 que requiere el gabinete para obtener el voto de confianza. En contra votarían 44 congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Carlos Anderson de Podemos.

En APP se optó por dejar en libertad a sus integrantes debido a que no hay criterios uniformes. Las dudas se despejarán hoy, a partir de las 9 de la mañana, cuando se reanude la sesión plenaria.

BUSCANDO CONSENSOS

Bellido empezó su discurso hablando más de dos minutos en quechua y aymara, lo que dio lugar a una escaramuza que obligó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, a pedirle que traduzca lo dicho, algo a lo que él mismo –indicó la legisladora– se había comprometido. Superado el incidente, el primer ministro hizo un llamado a deponer las discrepancias políticas y a trabajar juntos. Una invocación que repitió en diferentes momentos y que un buen sector de congresistas recibió con escepticismo.

“Nuestra gestión no pretende ser la continuidad de gobiernos anteriores, ni tampoco intenta copiar modelos adoptados en otros países. Nuestra principal aspiración es lograr, de forma democrática, cambios importantes en la estructura estatal y económica”, dijo. Obvió, empero, el hecho de que, en paralelo, el congresista oficialista Guillermo Bermejo impulsa un referéndum para reformar la Constitución por vías no constitucionales, y se cuidó también de poner sobre la mesa el tema de la Asamblea Constituyente. Menos reconoció que esa no es la solución a los problemas que atraviesa el país, como remarcó el congresista José Williams.

El titular de la PCM añadió que la labor del gobierno tendrá tres ejes de trabajo: la búsqueda de consenso político para desarrollar políticas públicas, prevenir los actos de corrupción –paradójico viniendo de quien tiene como líder a Vladimir Cerrón– y el respeto irrestricto a las libertades democráticas, entre las que mencionó la libertad de expresión, en cuya defensa, dijo, está comprometido el gobierno.

PEDIDO DE FACULTADES

En otro momento, anticipó que el Ejecutivo solicitará facultades delegadas al Congreso en materia tributaria y de salud. Aludiendo a este último sector, anunció que el Ministerio de Economía ha dispuesto un presupuesto inicial de S/2,800 millones para enfrentar la pandemia, y que se ampliará de 12 a 24 horas la atención en los centros de salud, pero señaló igualmente que se implementará la producción de la vacuna peruana anti-COVID, en momentos en que lo que se requiere, más bien, es concentrar esfuerzos en asegurar la llegada de las vacunas e inmunizar a toda la población.

Asimismo, adelantó que se creará un sistema único de salud, del que no dio mayores detalles. Contradictorio en una coyuntura de pandemia amenazada por la inminente llegada de una tercera ola de contagios. Además, manifestó que el Ejecutivo planteará la conformación de una Comisión Nacional del Sistema Nacional de Pensiones que se encargará de presentar una propuesta que subsane las deficiencias del modelo actual.

En cuanto a la educación, que tantos avances ha registrado en los últimos años mediante la Ley de Reforma Magisterial, Bellido sostuvo que esta será dejada de lado para dar paso a la creación de lo que denominó Servicio Profesional de Educación, que, en buena cuenta, les abrirá la puerta falsa a aquellos profesores que, producto de la evaluación, fueron retirados de las aulas para garantizar una educación de calidad de nuestros niños. No hubo ni una mención a la meritocracia, mucho menos un compromiso de fortalecer la labor de la Sunedu.

POSTURAS

Ya en el debate, el portavoz de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, confirmó que no le darán la confianza al gabinete, al que calificó como “mediocre”, y lo responsabilizó de “aumentar la incertidumbre”. “Esperábamos cambios, que se sienten las bases para el desarrollo y, en vez de eso, escuchamos otro discurso populista”, acotó.

Roberto Chiabra, congresista de Alianza para el Progreso, por su parte, advirtió que el discurso estuvo “lleno de generalidades, sin metas y una ausencia total de políticas para el desarrollo de las fronteras, la lucha antidrogas y la minería ilegal”.

Carlos Anderson, vocero de Podemos, por su parte, emplazó al jefe de Estado a hacer un mea culpa y a rectificar el haberle dado al país un gabinete “encabezado por un señor misógino y homofóbico”.

José Williams, portavoz titular de Avanza País, a su turno, le enrostró a Bellido no haber hecho un deslinde categórico del terrorismo y el leninismo, marxismo y maoísmo que ya han fracasado en el mundo. Además, reclamó respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al tiempo de rechazar las eventuales pretensiones del gobierno de instruir política e ideológicamente a los comités de autodefensa.

Jorge Montoya, de Renovación Popular, dio cuenta del doble discurso del jefe del gabinete y ratificó que su bloque no le dará su aval. “Se habla de guerra contra el terrorismo, pero hay gente relacionada con el Movadef que visita al presidente Castillo encubriendo sus identidades; eso genera mucha desconfianza. En democracia tenemos que escucharnos, no es un diálogo de sordos”, subrayó.

TENGA EN CUENTA:

La sesión del Pleno se reanudará hoy a las 9 de la mañana con la intervención de más de una veintena de congresistas. Al término hará uso de la palabra Guido Bellido.

En los últimos cinco gobiernos, el gabinete que obtuvo la confianza con la votación más alta fue el que presidió Fernando Zavala, con 121 votos en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

