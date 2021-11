Dos semanas después de presentar el plan de gobierno ante el Congreso, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, regresará hoy al Pleno para conocer si este le dará o no el voto de confianza al gabinete. La reciente renuncia del cuestionado ministro del Interior, Luis Barranzuela, habría generado un cambio en el ambiente político creando un entorno más propicio para que los congresistas avalen a su equipo.

Esta situación generó una expectativa positiva en la premier, quien exhortó a los parlamentarios a darle el voto de confianza, pues consideró que se “ha presentado de manera clara las políticas del gobierno y se han establecido las metas concretas siendo lo más claro posible”.

“El debate sigue y estamos optimistas en que la mayoría de bancadas no tienen mayores cuestionamientos sobre situaciones de fondo. Esperamos que nos otorguen el voto de confianza para que nos permitan avanzar y poner en práctica las acciones que planteamos como gobierno”, declaró tras la sesión de consejo de ministros.

En ese escenario, y sin tener que cargar con la mochila que significó Barranzuela, la premier sostuvo que se evaluaba los perfiles para designar al nuevo titular del sector y que esta decisión se informará hoy. “Estamos evaluando una terna para que en las próximas horas podamos nombrar al nuevo ministro. Estamos en evaluación y en las próximas horas evaluaremos. No puedo decir con precisión la hora, pero lo ideal es que lleguemos al Congreso habiendo definido el tema”, respondió ante la pregunta de Perú21.

Esto podría jugarle a favor o en contra, pues los parlamentarios estarán a la expectativa de que el nuevo funcionario tenga la idoneidad y un perfil adecuado. También, el Pleno tendrá que tomar en cuenta los cuestionamientos al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por sus vinculaciones con el sindicato Fenate Perú, que es fachada del grupo extremista Movadef.

A ello se suma los recientes audios que publicó este medio sobre los acuerdos del ministro de Transporte, Juan Silva, con transportistas donde se coordina la salida de las titulares de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, y de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Patricia Cama.

POSTURAS DEL CONGRESO

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, saludó el optimismo de Vásquez y explicó a Perú21 que su bancada esperará a que termine el debate para tomar una decisión fija, sin embargo, remarcó que esta podría ser a favor. “Creo que tiene razones para estarlo, pues la salida de Barranzuela le allana el camino. Personalmente creo que sí deberíamos darle el voto de confianza”, explicó.

Por su parte, el vocero de Somos Perú, José Jerí, sostuvo que, primero, esperarán que la premier designe al nuevo ministro del Interior. “Nosotros, por el momento, tampoco es que le vayamos a dar el voto de confianza porque esperamos que el nuevo ministro sea idóneo y con experiencia. Eso inclinaría la balanza para darle el voto a favor”, remarcó.

En tanto, el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, detalló que “son las políticas del gobierno lo que no me permiten dar un voto de confianza”. “Dicen que queremos tener un gabinete de derecha, pero no pedimos eso sino gente idónea y con perfil. El presidente no gobierna para una facción radical de un partido y debe hacer un gobierno de ancha base”, dijo.

En ese contexto, Juntos por el Perú y Podemos votarían por la continuidad del gabinete. En tanto, Acción Popular, Partido Morado y APP recién decidirán hoy. Por su parte, Perú Libre (PL) no votaría en bloque.

Las bancadas que no darían su respaldo son Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. Así, tomando en cuenta los 19 votos de la facción cerronista de PL, se sumarían 63 votos en contra del gabinete Vásquez. Pero, nada está dicho, hasta el conteo final de votos de hoy.

TENGA EN CUENTA

El presidente Pedro Castillo, según anunció la premier, brindará un informe sobre los 100 primeros días de su gestión el miércoles 10, desde la ciudad de Ayacucho.

La congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez presentó un proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el artículo 130 de la Constitución y elimina el voto de confianza al Consejo de Ministros.

