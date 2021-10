El Pleno del Congreso viene debatiendo el voto de confianza al Gabinete Ministerial dirigido por Mirtha Vásquez. Durante su alocución, el vocero de Avanza País, José Williamns, advirtió su preocupación hacia el desempeño de los ministros Luis Barranzuela (Interior) y Carlos Gallardo (Educación). “Nos preocupa la ideología marxista y la idoneidad de los funcionarios”, sostuvo.

Asimismo, Williams Zapata, quien preside la Comisión de defensa, orden interno, desarrollo alternativo y lucha contra las drogas del Congreso, criticó que Luis Barranzuela no haya respondido plenamente a las interrogantes de los congresistas durante su presentación ante dicho grupo de trabajo, el pasado lunes 18.

Según señaló el vocero de Avanza País, el ministro del Interior no respondió sobre la situación de Devida, la denuncia de mal uso de información en Migraciones, la erradicación del cultivo de la hoja de coca y la captura de los cinco prófugos que son investigados por pertenecer a la red criminal Los Dinámicos del Centro.

“La erradicación de la hoja de coca no va por no permitirla, sino por lo alternativo. En el Vraem ha funcionado bien lo alternativo porque hay café, cacao, plátanos, naranjas, kion, más carreteras, por qué no citar que esto se puede hacer a más lugar y por qué recurrir solamente a la erradicación”, remarcó Williams.

De igual manera, el legislador advirtió los vínculos entre el ministro de Educación, Carlos Gallardo, y el Conare - Sutep con el Movadef, organización fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso.

“(Nos preocupa la) relación que existe con el Conare - Sutep, y ya conocemos su relación Movadef, y sí nos preocupa la política de educación que hemos escuchado, son interesantes, pero todo aquello que ideologice nos va a crear definitivamente un problema”, puntualizó.

Por otro lado, José Williams rechazó que la oposición del Legislativo esté promoviendo una vacancia contra el mandatario Pedro Castillo.

“Creemos en Avanza País que uno de los problemas más importantes es la confianza y no existe una confianza entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el oficialismo y la oposición y no existe confianza por varias situaciones: una relacionada al oficialismo o el gobierno, se piensa que se busca un golpe de Estado, cosa más lejana de la realidad, por parte de nosotros, y con toda certeza de la oposición”, manifestó.

“También de la vacancia, pero la vacancia no depende de nosotros, sino del comportamiento del Ejecutivo y atrás de eso depende de los votos y los votos no alcanzamos esos votos. Tendrían que venir (congresistas) del oficialismo para que alcance esos votos. Entonces no estamos detrás de eso”, agregó.

