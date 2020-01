Algunos de los candidatos al Congreso 2020 siguen siendo cuestionados por los lectores de Perú21 . A través de la campaña #VotaBien, este diario recopiló información sobre malas conductas a fin de que la ciudadanía elija bien el próximo 26 de enero.

#Votabien en las elecciones congresales 2020.

WILMER SÁNCHEZ RUIZ

El candidato del Partido Aprista Peruano Wilmer Sánchez fue denunciado ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo por presunta entrega de dádivas.

El domingo 29 de diciembre, en el distrito norteño de La Esperanza, tuvo lugar una maratón organizada por la Asociación de Fondistas Peruanos de La Libertad. El evento se promocionó con un volante que indicaba “invitado especial: Dr. Wilmer Sánchez”.

El día de la competencia, los corredores lucieron polos que también tenían la inscripción ‘Wilmer Sánchez’. Al final, el candidato apareció vestido con un polo estampado con el símbolo aprista y premió con un diploma y un pequeño sobre blanco a una de las ganadoras de la carrera.

El secretario general institucional del Apra, Elías Rodríguez, afirmó a Perú21 que ninguno de los aspirantes apristas al Congreso ha incurrido en este tipo de faltas.

“Yo le puedo asegurar que, en lo absoluto, de parte de algún candidato del partido no hay un caso de dádivas”, declaró.

Además, señaló que los polos de la maratón son de una campaña pasada de Sánchez. No obstante, el candidato dio una versión diferente: “Esos polos fueron hechos este año, pero en marzo”.

Wilmer Sánchez también negó haber dado dinero para la actividad y dijo desconocer los detalles de la organización del evento.

“Me llaman para invitarme a entregar el diploma, pero me alcanzan un pequeño sobre que ni siquiera sé qué contenía, después me he enterado que es un vale de consumo. No sabía lo que contenía ese sobre, no he dado dinero para nadie”, aseguró. Sostuvo que si vestía el polo del Apra, fue porque “venía de una caminata en los mercados”.

CÉSAR PÉREZ BARRIGA

El alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro , respaldó a través de un video y una publicación en Facebook la candidatura del teniente alcalde del distrito, César Pérez, al Congreso por Alianza para el Progreso (APP) .

“Como líder del Movimiento Yo Soy Callao, invito a la militancia a apoyar a nuestro secretario general, César Pérez, que postulará al Congreso (...) ¡Ventanilla, Pachacútec y el Callao necesitan una voz (...)!”, dijo a través de la red social.

El JEE Callao le abrió una investigación y resolvió que dicha conducta vulnera el principio de neutralidad. Por tratarse de la primera infracción de este tipo, el órgano electoral solo exhortó al alcalde a retirar sus publicaciones de Facebook. Este diario intentó comunicarse con Spadaro, pero su teléfono se encontraba apagado. Sin embargo, en sus descargos ante el JEE señaló que no se encontraba en horario laboral cuando realizó las publicaciones por las que fue amonestado.

Por su parte, el secretario ejecutivo nacional de APP, Luis Valdez, llamó a las autoridades que desean apoyarlos a respetar el principio de neutralidad.

“Esto genera un perjuicio para nosotros que queremos estar limpios sin ningún tipo de cuestionamientos (...) Si merece pedir unas disculpas públicas, lo hacemos”, dijo a Perú21.

LUIS DIOSES GUZMÁN

En 2010, el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Piura declaró fundada en parte la demanda contra el ahora candidato de Somos Perú Luis Dioses por cobrar indebidamente al Estado mientras se encontraba de licencia de su trabajo como profesor en un colegio público. El tribunal le ordenó devolver S/19,342.15.

Actualmente, contra Luis Dioses figuran dos procesos abiertos por aprovechamiento indebido del cargo y colusión por su accionar cuando fue alcalde de Paita, en Piura.

Perú21 llamó reiteradamente al candidato, pero no obtuvimos respuesta. Al dejarle un mensaje, Luis Dioses tampoco quiso responder.

TENGA EN CUENTA

- En las campañas electorales, la norma permite a los candidatos regalar bienes a los electores que tengan un valor máximo de 12 soles (0.3% de la UIT).

- El candidato Wilmer Sánchez es militante aprista desde 2005 y postuló en tres ocasiones a la alcaldía de La Esperanza, en Trujillo.

- En 2013, suspendió su militancia al ser denunciado ante el Ministerio Público por negociación incompatible. Tres años después, fue absuelto y retornó al partido.