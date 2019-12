La campaña #VotaBien de Perú21 continúa indagando los antecedentes de los candidatos al Congreso para las Elecciones 2020. Hoy revelamos los siguientes casos.

OTTO GUIBOVICH

La Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima dispuso el último 25 de setiembre continuar con las diligencias de la investigación que se le sigue al excomandante general del Ejército y ahora candidato al Congreso Otto Guibovich. La tesis del Ministerio Público indica que Guibovich se habría interesado indebidamente en una negociación del Ejército.

La Procuraduría Anticorrupción denunció presuntos hechos irregulares vinculados a la frustrada adquisición por parte del Ejército –cuando Guibovich lo comandaba, en 2009– de cinco tanques de combate modelo MBT-2000 de una empresa china.

En marzo de este año, ya se había decidido no formalizar la investigación que incluía también una sospecha por colusión; sin embargo, la Procuraduría apeló esa disposición. En agosto, la Fiscalía Superior ordenó que la investigación no se archive y trasladó la pesquisa a otro fiscal a fin de que continúen las diligencias.

Guibovich aseguró a Perú21 que no cometió ningún hecho irregular, que no se reunió con contratistas y que colaborará con las investigaciones. “Yo nunca me he reunido con ningún proveedor del Ejército y he pasado al retiro sin conocerlos. No los conozco por decisión propia. Nunca he tratado con proveedores”, aseguró.

FLOR HURTADO

Esta candidata vuelve a repetir el plato en #VotaBien de Perú21. Esta vez recibimos una alerta sobre las actividades de campaña que Flor Hurtado realiza en San Juan de Lurigancho (SJL), distrito donde el alcalde, Álex Gonzáles, es su pareja.

El último sábado, el partido por el que postula Hurtado montó un mitin de campaña en la avenida Los Jardines, en el mencionado distrito. Para el evento, la municipalidad de Gonzáles permitió que se coloquen rejas en las veredas contiguas. Lo que causó que los vecinos tengan que ingeniárselas para transitar en el poco espacio que quedó libre.

Los vecinos de SJL se mostraron mortificados por el cierre de calles para el evento del partido con el que postula la pareja del alcalde. (Fuente: Twitter @EddyMartin1976)

En dicha actividad, APP presentó a sus candidatos por Lima, pero hizo énfasis en dos: Flor Hurtado y Sergio Sequeiros, quien fue asesor municipal de Gonzáles.

Sergio Sequeiros y Flor Hurtado destacaron en el evento de Alianza para el Progreso. (Foto: Twitter @EddyMartin1976)

Este diario consultó con prensa del partido sobre los permisos para la actividad. Según informaron, Sequeiros fue quien gestionó las autorizaciones. Sin embargo, él negó haber estado a cargo y, además, le dijo a este diario que no fue necesario un permiso municipal, pese al cierre de calles. “Eso se tramita en el Ministerio del Interior, en la Oficina Nacional de Gobierno Interior. Eso no va por permisos municipales”, declaró.

Por el lado de la Municipalidad de SJL, señalaron que el evento sí contó con permiso municipal y que este fue solicitado por el ciudadano Jesús García, a nombre de la productora que realizó el mitin.

ESTEBAN UCEDA

En 2010, Esteban Uceda Guerra-García fue declarado deudor de alimentos por el Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores. Su expareja lo demandó por no cumplir con la pensión que debía hacerle llegar a su hijo nacido en 1997.

Tras la demanda, Uceda solo pagó una parte de lo solicitado por el juez, que correspondía al periodo 1997-2010, según contó la demandante. Sin embargo, él afirma haber cancelado todo el monto ordenado. “Yo lo que hice fue pagar todo lo que supuestamente debía. Todo quedó archivado. No figuro en ningún padrón de padres deudores. Es muy extraño que después de nueve años vuelva (la demandante) con esta cantaleta”, dijo a Perú21.

La expareja del candidato señaló que, meses después de interponer la demanda, no acudió más al juzgado por falta de tiempo. Por eso, el Poder Judicial decidió archivar el expediente debido a que ninguna de las partes se apersonó al despacho.

Al conocer sobre la postulación de Uceda al Parlamento, la mujer presentó un escrito al juzgado el 2 de diciembre para insistir con la demanda y, además, reclamar que el candidato de Contigo pague por un nuevo periodo: 2010-2017.

TENGA EN CUENTA

-El Gobierno presentó ayer la plataforma Candidatos 2020, en la que los ciudadanos podrán consultar sobre los procesos por corrupción, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y terrorismo de los postulantes al Congreso. 

-La Contraloría General de la República presentará hoy la plataforma En Estas Elecciones... Tú Tienes el Control, que brindará información sobre los candidatos durante su gestión como funcionario o representante. 

-Perú21 informó que 144 postulantes, de las listas inscritas por Lima, no declararon sobre sus ingresos económicos correspondientes a 2018.