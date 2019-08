Volverán a plantear el retorno de Kenji Fujimori

Cambio 21 insistirá con el regreso de los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, suspendidos desde junio del año pasado por presuntamente haber negociado prebendas para ayudar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

El vocero de la bancada, Clayton Galván, dijo a este diario que en la próxima sesión de la Junta de Portavoces hará la propuesta del tema para que luego se pueda debatir en el Pleno del Legislativo.

En julio pasado se puso a votación el retorno de los citados parlamentarios. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada. Legisladores de Fuerza Popular argumentaron por entonces que no respaldaban la iniciativa porque no era el momento, debido a que faltaba poco para la elección de la nueva Mesa Directiva.

La primera vicepresidenta Karina Beteta (FP), declaró a Perú21 que aún no han discutido el pedido, pero aseguró que, como parte de la mesa, se le dará el trámite respectivo