Vocero y ministro de Dina Boluarte investigados por caso Qali Warma

Palacio de Gobierno huele a sospecha. Allí, donde hace algunos meses la presidenta de la República era cocinada por sus primeros escándalos, empieza a sancocharse otra investigación. Fredy Hinojosa, el vocero de su despacho, el hombre que tiene la receta para justificarla de todo ante la prensa, ha sido el menú del día en el país.

Y es que la Fiscalía allanó ayer su domicilio en Pueblo Libre como parte de las investigaciones que se siguen por el caso Qali Warma, el programa social que jefaturó cuando Dina Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social en épocas de Pedro Castillo, y que lo implicaría en presuntos actos de corrupción en las licitaciones a favor de la empresa Frigoinca, la compañía que con sus conservas en mal estado se encargó por largos años de poner en riesgo la salud de millones de niños pobres del país.

Por lo pronto, horas después del allanamiento a su vivienda la Fiscalía solicitó el impedimento de salida del país contra Hinojosa, solicitud que debe dilucidar el Poder Judicial el próximo 6 de enero.

Si bien no pudo evitar el allanamiento de su vivienda, el vocero salvó de la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía en su contra gracias a la ley aprobada inicialmente por el Congreso.

Tan igual como a la hora de defender a la presidenta, Hinojosa lo ha negado todo y asegura que no hay ninguna prueba que lo vincule con la acusación fiscal; que nunca hubo casos de intoxicación por el consumo de estos productos durante su gestión; y que no conoce a Nilo Burga, el presidente del directorio de Frigoinca, empresa que señala ya operaba antes de que él asumiera el cargo; y que jura, no fue proveedor durante su gestión.

Las pesquisas por este caso alcanzan también a otro alto funcionario palaciego: Julio Demartini, el hoy titular del Midis y único sobreviviente del primer gabinete que juramentó Boluarte en diciembre de 2021, a quien la Fiscalía investiga por presunta omisión de funciones (ver recuadro).

La diligencia fiscal policial incluyó el allanamiento de otros 16 inmuebles en Lima y Huaura vinculados a otros 13 investigados a quienes, al igual que el vocero presidencial se investiga por presunta comercialización de alimentos en mal estado para este programa social, y se les imputa los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de Influencias y otros.

En la intervención a la empresa Frigoinca se incautó 1,140 cajas de conservas, las que fueron inmovilizadas, antes de ser distribuidas por el programa Qali Warma.

Lo cierto es que Frigoinca logró aumentar su producción de conservas cárnicas durante la gestión de Hinojosa y según las investigaciones fiscales habría apelado al soborno para encubrir la mala calidad de su producto Don Simón, que aun así era entregado a miles de escolares del país, registrándose casos de intoxicación alimentaria como lo ocurrido en Puno donde 16 niños terminaron intoxicados.

Una empresa que a lo largo de su vínculo con Qali Warma ha sido acusada de distribuir conservas de pollo, carne y mollejas con hongos y heces, y hasta entregar carne de caballo. Así y todo, Frigoinca logró mantenerse como proveedor del Estado por largos años.

Así como suele hacerlo cada semana con la presidenta, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, defendió al vocero presidencial. “Son hechos que en su momento se vieron... lo que la Fiscalía está haciendo es meter a todos en un solo saco”, arguyó Arana.

