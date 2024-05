Después de que hace casi dos semanas el premier Gustavo Adrianzén señalara que él es el vocero del gobierno, el portavoz presidencial, Fredy Hinojosa, le dio la razón, y dijo que él solo es “un canal de comunicación”, y rechazó que exista una superposición de funciones.

“Reiteramos que efectivamente, el portavoz autorizado del Gobierno es el presidente del Consejo de Ministros, en estricta aplicación de la normatividad. La tarea que se me ha encargado es convertirme en este canal de comunicación a fin que los ciudadanos puedan tomar conocimiento directamente de las principales actividades que se desarrollan en Presidencia”, dijo.

Señaló además que a la presidenta Dina Boluarte no le preocupa la denuncia constitucional por el caso Rolex, enviada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y cuya admisión se verá el próximo martes 4.

“No le preocupa el procedimiento congresal, respecto a la denuncia, más aún cuando se tiene la certeza de que no existe ilícito alguno, de tal manera que hay la plena confianza en que esta denuncia no va a prosperar y reitero no existe la menor preocupación por parte de nuestra presidenta en ese sentido”, aseguró.

ADRIANZÉN Y LA VOCERÍA

El pasado 21 de mayo, el premier Gustavo Adrianzén señaló que él era después de Dina Boluarte, el vocero autorizado del gobierno. “Yo lo único que puedo decir es que las funciones del que habla, el Presidente del Consejo de Ministros, están perfectamente establecidas en el texto constitucional. Después del presidente de la República, yo soy el vocero autorizado del Gobierno y en esas condiciones es que yo comparezco ante la prensa y lo seguiré haciendo”, señaló aquella vez.

Según informó el portal Infobae, el vocero presidencial Fredy Hinojosa tendría un sueldo de S/25 mil.

