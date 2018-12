La reiterada crítica del presidente Martín Vizcarra a la ley de financiamiento ilegal de partidos que aprobó el Congreso provocó la reacción del vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino , volviendo a su posición confrontacional con el Ejecutivo.

Tubino no tuvo problemas en calificar de “dictador” al mandatario por cuestionar la norma e ir en contra del Parlamento. “Les está disparando a los pies a todos los que votaron acá a favor de la ley. (Vizcarra) ha generado todo un conflicto interno que lo estamos viendo con la bancada de PpK, en el sentido de que él ahora es un dictador, no necesita bancada, no necesita Congreso”, apuntó en RPP.

Con sus declaraciones, Tubino rompe con el anuncio de tregua que dio tras ser elegido vocero naranja en octubre último, en línea con el cambio de actitud que anunció Fuerza Popular. “Vamos a cambiar el tono en la forma de expresarnos. Vamos a hacer un esfuerzo en ese sentido, y también pedimos a las otras bancadas que lo asuman de la misma manera”, dijo Tubino en aquel entonces.

El legislador se justifica al sostener que sus expresiones son una reacción por la actitud “antidemocrática” que, a su parecer, habría adoptado Vizcarra. “Hago esa referencia porque después del referéndum, lo democrático era que el presidente cambie de actitud con el Congreso, pero llama al diálogo, se contradice y sigue confrontando al Congreso. Se distancia hasta de su bancada”, dijo Tubino luego a Perú21.

A su criterio, marcar su disconformidad con la actitud de Vizcarra no va a complicar las relaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo. “El que está maltratado es el Congreso. Que (Vizcarra) deje la soberbia e inicie el diálogo. Todo está en su cancha”, añadió.

Pero si bien el fujimorismo petardea nuevamente las buenas relaciones Congreso-Ejecutivo, el Gobierno tampoco hace esfuerzos para que ese diálogo que anunció se concrete. A pesar de que hace ya una semana el jefe de Estado anunció que dialogará con todas las fuerzas políticas, aún no hay una fecha para iniciar estos encuentros.

Las críticas a Tubino vinieron de parte de algunos legisladores oficialistas. Juan Sheput rechazó que el jefe de Estado haya adoptado una actitud dictatorial. “Todo parece indicar que el fujimorismo no ha cambiado desde el momento en que insiste en posturas extremas en relación con el presidente. ¿Cómo se le puede decir dictador a una persona que tiene niveles de coordinación con todos los poderes del Estado?”, sostuvo.

El vocero de APP, César Vásquez, espera que el mandatario aproveche el respaldo ciudadano para fortalecer el diálogo. “Fuerza Popular ha quedado doblegado tras el referéndum. Ojalá que eso lo aproveche bien el presidente. No para aplastarlos como hizo FP cuando tuvo el poder desde el Congreso, sino para demostrar que es dialogante y no abusivo, que es concertador y no dictador”, anotó a Perú21.

PROBLEMAS INTERNOS

Pero, además de los desencuentros con la oposición parlamentaria, Vizcarra también tiene pendiente solucionar los problemas con la bancada de Peruanos por el Kambio, que demanda mayor coordinación con el Ejecutivo, aunque el mandatario trata de minimizar estas diferencias.

“Nos reunimos de manera permanente, pero no con toda la bancada; para eso las bancadas acreditan voceros. Todas las semanas yo converso con los voceros de PpK”, indicó.

Pese a ello, el vocero de PpK, Jorge Meléndez, indicó que la bancada ha solicitado, a través de una carta, una reunión privada con Vizcarra. No quieren que el diálogo se reduzca a una convocatoria en el Consejo de Ministros y, por ello, no asistirán hoy. En la agrupación hay dos posiciones; un grupo sostiene que deberían pasar a ser independientes y otro que las relaciones se pueden mejorar.

“Veremos si al presidente le conviene tener una bancada oficialista o, más bien, una bancada que apoyándolo tenga una independencia suficiente como para criticar las cosas malas y aplaudir las buenas. No estaríamos abandonándolo cuando el barco se hunde, sino cuando el avión toma vuelo gracias a su aprobación”, manifestó Carlos Bruce.

TENGA EN CUENTA

* El Pleno del Congreso aún tiene pendiente votar el pedido de reconsideración contra la aprobación de la ley de financiamiento ilegal de partidos.

* La norma es cuestionada por limitar la capacidad de investigación de la Fiscalía y porque podría afectar los actuales procesos que afrontan algunos partidos por presuntos aportes ilícitos.

* Daniel Salaverry calificó de “nefasta” esta ley.