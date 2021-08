El vocero de la bancada Somos Perú-Partido Morado, José Jerí, aseguró que su agrupación política espera escuchar en la exposición de Guido Bellido y su gabinete ministerial acciones concretas que tomarán en los primeros 100 días del gobierno, para así poder evaluar si otorgan o no el voto de confianza.

Sin embargo, aseguró que si hay una insistencia para llevar a cabo una Asamblea Constituyente, podrían optar por rechazar la confianza.

“(Insistir en una Asamblea Constituyente) sería uno de los motivos por los que pensemos analizar si es pertinente o no dar la confianza. Esperemos que no lleguemos a ese punto [¿Podría decidir no dar la confianza si hablan de Asamblea Constituyente?] Eventualmente sí, no daríamos el voto de confianza”, comentó esta mañana en declaraciones a Exitosa.

El congresista manifestó que la única condición que plantean y esperan escuchar es acciones concretas que el Gobierno tomará durante sus primeros días del gobierno.

“Nuestra única condición es tener esas cosas claras respecto a los actos de gobierno que van a hacer desde todos los ministerios”, añadió.

Minutos después, en declaraciones al canal del Congreso de la República, José Jerí insistió que esperan escuchar las medidas que se tomarán durante los primeros 100 días.

“Queremos escuchar las acciones concretas para los 100 días. Nosotros pensando en la gobernabilidad, estamos priorizando ello. Esperamos que sea lo más claro posible para poder de forma colegiada tomar una decisión y dar o no el voto de confianza”, manifestó.

