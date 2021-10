El vocero de Podemos Perú, Carlos Anderson, consideró que la actual conformación del Gabinete Ministerial no cumple con las expectativas del Congreso al mantener en el cargo a los cuestionados ministros Luis Barranzuela (Interior) y Carlos Gallardo (Educación). Sin embargo, aclaró, que otorgará el voto de confianza.

“(Pedro Castillo) pierde la oportunidad de mostrarse estadista, pierde la oportunidad de tener un verdadero voto de confianza. Yo le voy a dar un voto de confianza, lo voy a escuchar al Gabinete, pero incluso así va a ser un voto con muchísima desconfianza”, expresó Anderson a Canal N.

“Aquí hay un Gabinete más de izquierda, uno puede estar en desacuerdo, pero ahí sí hay dos piedras muy duras, como lo son el ministro del Interior (Luis Barranzuela) y el ministro de Educación (Carlos Gallardo). Uno, básicamente, sin ninguna capacidad de enfrentar al narcotráfico, en vista de toda su trayectoria. El otro señor porque básicamente es un sindicalista que ha entrado al ministerio para resolver sus problemas sindicales y nada más. Parece no importarle el regreso de los niños a clases ni qué se va hacer para recobrar el tiempo perdido en materia educativa”, agregó.

Asimismo, criticó que no haya un mensaje concreto desde el Ejecutivo respecto a una nueva Constitución. El congresista de Podemos Perú recordó que la primera ministra, Mirtha Vásquez, manifestó que no es “prioridad”, pero la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, señaló que “la idea de la Asamblea Constituyente no es postergable”.

“Si hay alguna barbaridad (durante su presentación ante el Pleno del Congreso) habrán perdido su oportunidad”, puntualizó Carlos Anderson.

Además, Anderson explicó que dará su voto de confianza al equipo ministerial liderado por Mirtha Vásquez debido a que el mandatario Castillo Terrones tuvo “buenos gestos” con la salida de Guido Bellido.

“(En Podemos Perú daremos el voto de confianza porque) sencillamente porque no queremos tener un no gobierno. Básicamente para no empujarlo al extremo. El presidente ha hecho bueno gestos, lo quieras o no, ha hecho buenos gestos, sacar a quien aparentemente era el hombre fuerte, (Guido) Bellido, qué bueno que lo haya hecho. Se ha enfrentado perpendicularmente al señor (Vladimir) Cerrón”, sostuvo.

Por otro lado, Carlos Anderson lamentó que la Cancillería se haya “empantanado” con el nombramiento de Richard Rojas García como embajador de Perú en Venezuela. Actualmente, pesa un impedimento de salida del país por 6 meses contra Rojas en el marco de una investigación por lavado de activos.

“La Cancillería ha sido históricamente una institución sólida y ahora se ha visto empantanada por tener que justificar lo injustificable, me da mucha pena por el embajador (Óscar Maúrtua), a quien tengo mucho respeto, pero es una posición muy difícil, en su lugar hubiera renunciado”, concluyó.

VIDEO SUGERIDO

El populismo y la demagogia se han caracterizado por ser herramientas utilizadas por los políticos del mundo, por para seducir a la población y así ganar su simpatía. Conozca en este reportaje cuáles son sus diferencias y cómo son usadas.