Vocero de la Fiscalía sobre ministro Santiváñez: "No está colaborando"

El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, expresó hoy que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no está colaborando con la investigación que se le sigue por abuso de autoridad.

En conferencia de prensa, Cubas refirió que aún no se puede realizar la pericia para confirmar que la voz de Santiváñez es la de los audios propalados debido a que este no se presenta a las diligencias.

"Está pendiente una pericia para saber si la voz del audio corresponde al ministro, y esa no se ha realizado por la no colaboración del ministro del Interior, el retraso de la investigación no se debe a la Fiscalía", manifestó.

Noticia en desarrollo...

