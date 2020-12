El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, César Combina, pidió hoy la exoneración del plazo de publicación del dictamen de la Comisión de Constitución que elimina la inmunidad parlamentaria a efectos de que esa iniciativa pueda ser discutida mañana en la sesión plenaria.

A través de un oficio remitido a la presidenta del Congreso, Mirtha Vázquez, además, solicitó la cancelación de la semana de representación programada del 14 al 18 de diciembre próximo.

En declaraciones a Perú21, Combina manifestó que la iniciativa para eliminar la inmunidad parlamentaria requiere ser debatida con amplitud para que la ciudadanía conozca las posiciones de los diferentes grupos políticos.

“Hay que exonerar el dictamen del plazo de publicación y someterlo a votación, no hay excusas para no hacerlo”, señaló el parlamentario, quien precisó que el último lunes, en la Junta de Portavoces, pidió agendar el tema pero no fue respaldado por los otros bloques políticos.

En esa línea, saludó que la bancada de Somos Perú se haya sumado a la iniciativa.

Agregó que otro tema que está pendiente de debate y aprobación es la nueva ley de promoción agraria. En esa línea, el legislador de APP comentó que programar la semana de representación en vísperas del término de la legislatura es “boicotear” el trabajo que se lleva a cabo para sacar adelante dicha norma.

Como vocero de @BancadaAPP respaldo la firma de nuestro vocero alterno Alex Hidalgo. Esperamos que las demás bancadas firmen ¡El Perú no merece esperar más! Agenda, debate y aprobación de la eliminación de la inmunidad parlamentaria YA! pic.twitter.com/tMJQxqfg79 — César Combina (@cesarcombina) December 9, 2020





