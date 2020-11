El vocero principal de Acción Popular, Otto Guibovich, descartó este viernes que en su bancada se “hayan condicionado los votos” para la vacancia del presidente Martín Vizcarra a cambio de firmas para la presentación de proyectos de ley como lo denunció su colega Hans Troyes.

Aseguró, en esa línea, que conversará con el legislador Troyes porque quiere conocer “cuál es su motivación” para afirmar que se condicionaron votos.

“Lo único que acordamos aquel día [en la reunión de su bancada] fue que cada uno votaría de acuerdo a sus convicciones. Eso quedó bien claro y si analizas nuestro recorrido en todo este tiempo. Vas a ver que Acción Popular ha sido la única bancada que ha combinado. Hemos sido la bancada más democrática y en aquella reunión yo no he escuchado algo semejante, yo rechazo esas afirmaciones”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Aprecio mucho a Hans, creo que es un joven político que tiene una gran trayectoria, pero hay que decir la vedad. Yo no sé cuál es la motivación que él tiene hoy día. No he escuchado esa afirmación y yo he conducido esa reunión. No entiendo qué está representando en este momento, pero nadie ha condicionado nada. Quiero ver cuál se su motivación, hoy día buscaré de hablar con él”, señaló.

“¿Qué sentido tendría que venga el Gabinete a exponer?”

En otro momento, Guibovich lamentó que algunas bancadas hayan adelantado que no le darán la confianza al Gabinete presidido por Ántero Flores-Aráoz sin haber escuchado su exposición ante el pleno del Legislativo y consideró que si se decide no apoyar al Consejo de Ministros “no debería" acudir al hemiciclo.

“Si en este momento digo que no voy a apoyar, entonces, ¿Qué sentido tendría que venga el Gabinete a exponer? Ellos ya no deberían venir. Si ni siquiera han escuchado cuál es la política general del Gobierno, sobre qué están opinando. Todo esto es parte de la política retorcida que tenemos en el país”, manifestó.

