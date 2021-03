El vocero titular de Acción Popular, Franco Salinas, aseguró este martes que existe un “sesgo ideológico” en el Gobierno que no permite que la ciudadanía sea vacunada contra la COVID-19, al impedir que los privados adquieran dosis de distintos laboratorios.

El legislador consideró que permitir que los empresarios privados adquieran la vacuna contra la COVID-19 no busca “competir con el Estado ni de quitarle al que no tiene”.

“Lo que me preocupa es que haya un sesgo ideológico en el Ejecutivo que no permita que más personas se vacunen. No se trata que el privado entre a competir incluso, una primera parte, si es que los privados importan tendrían que ser para sus trabajadores, para sus familias y para todos aquellos que tienen la posibilidad”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Ya lo han dicho personas enteradas sobre el tema de que se tiene la posibilidad de ofrecer la vacuna. No se trata de competir ni de quitarle vacunas al que no tiene, por eso no debemos permitir que el privado lucre con la vacunación”, añadió.

En esa línea, dijo estar preocupado por la demora del Ejecutivo en el programa de inmunización nacional y cuestionó que no se haya asegurado la vacunación de los miembros de mesa.

“Me preocupa que no estemos asegurando la vacunación de los miembros de mesa, porque ellos van a estar prácticamente 12 horas expuestos durante la elección”, señaló.

Este domingo, en un entrevista al dominical Cuarto Poder, el presidente Francisco Sagasti aseveró que la posición del Gobierno de Transición es evitar que “el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene, no se vacune”.

“Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no la tiene no se vacune, es lo que no queremos evitar en primer lugar[...] Desde el punto de la equidad, de no discriminación, lo que tiene que hacerse es un padrón universal, esa es la filosofía en general. Si quieren ayudar los privados y respetar todo el proceso y la prioridad, bienvenidos”, expresó el mandatario.





